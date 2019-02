„Je to speciální cena pořadatelů festivalu za film, který označili za nejzajímavější,“ pochlubila se právem talentovaná studentka, kterou zároveň mrzelo, že si ocenění nemohla jet do Říma převzít osobně. „Je mi to moc líto, že ta cesta nevyšla. Bylo hodně časově komplikované to skloubit,“ dodala.

I když se původně jednalo o diplomovou práci, sedmiminutový snímek originálně polemizující s církevní ideologií už stačil posbírat ocenění na festivalech v Maďarsku, Polsku, ale i u nás. Cenu, kterou film získal na festivalu Klapka 2012 v Kladně, jí měl předat osobně režisér Jan Hřebejk. „Cenu za mě přebrala spolužačka, opět jsem se nemohla osobně zúčastnit. Byla to škoda!“ lituje Szem-lová.

Cenu dostala i od režiséra Hřebejka

V příběhu je věřící katolík vyslán rodiči na svou životní cestu, přičemž situace, které ho potkávají, se snaží řešit naučeným způsobem. Bezmyšlenkovité akceptování pravidel ovšem nevede k očekávanému cíli.

„Myslím si, že samotný film ještě není nijak na hranici a je akceptovatelný pro křesťany,“ je přesvědčená Szemlová.

Přijet do katolické země s provokativním filmem otírajícím se o jejich hodnoty, které tam uznávají, však vyžaduje velkou dávku odvahy. Do Polska proto tedy jela autorka zmíněného filmu s menšími obavami.

„V Polsku se ke katolické církvi hlásí asi 90 procent lidí, proto jsme nevěděli, zdali nás za jistou kontroverzi příběhu neukřižují, ale stal se opak. Poláci děkovali, jak se nám podařilo v krátkém filmu vystihnout jejich problémy,“ shrnula autorka reakce polského publika.

„Někteří lidé však o tom vůbec nechtěli diskutovat. Nemyslím si, že by film nepochopili, ale spíše s ním nesouhlasí,“ krčí rameny.

Se scénářem jí pomáhal přítel

Film Nesejdeš z cesty! však není pouze dílo Veroniky Szem-lové. Velký podíl na scénáři má také student Tomáš Pasterný. Oba dva si skvěle rozumí nejen v pracovní rovině, ale i v soukromí. Jsou totiž životními partnery.

„Velice mě inspiruje a skvěle se doplňujeme. Bouřlivé diskuse, když společně tvoříme, u nás probíhají neustále,“ usmívá se sympatická Veronika Szemlová, která už má na svém kontě pořádný kus práce.

V minulosti například spolupracovala na oceněném animovaném videoklipu pro skupinu Epy de Mye.

Inspiraci podle svých slov hledá hlavně ve svém okolí, na výstavách v obrazech, ve filmech. A její další film? Filmové festivaly se opět mohou těšit na pořádnou provokaci.

„Přemýšlím, že by bylo dobré udělat nějakou reflexi totalitního režimu, ve kterém jsme se nacházeli. Je to už více než dvacet let, ale stále to v lidech tak nějak dřímá,“ usmívá se tajuplně studentka.

Veronika Szemlová