„Pro letošní téma festivalu – a žánr sci-fi obecně – je filmový trik jedním ze základních výrazových prostředků. Seznámit návštěvníky s historií i zákulisím trikové práce je pro mne pozitivní výzvou,“ říká a dodává: „Během setkání s diváky bych rád poukázal na to, že filmové triky realizované v naší kinematografii nijak v kvalitě nezaostávají za světovou produkcí i na fakt, že čeští trikoví specialisté a firmy v současnosti úspěšně spolupracují na zahraničních „blockbusterech“ (dílo vzbuzující masový zájem – pozn. red.). Navazují tak na tradici založenou Karlem Zemanem a dalšími trikovými tvůrci,“ přiblížil v rozhovoru pro Deník.

Co se budete snažit ukázata přiblížit divákům letošního festivalu?

Mým hlavním cílem je divákům ukázat, jak se vyvíjel trikový film od klasických technologií, i to, s jakým obrovským úsilím takové první filmy vznikaly. Dříve si triková a animátorská práce vyžadovala mnoho a mnoho zkušeností, znalostí a talentu. Proto to chci ukázat lidem. Byl bych strašně rád, kdyby se potom na tyto záležitosti dívali jinýma očima. Aby si uvědomili, že triková i animátorská činnost měla dříve větší otisk člověčiny. A že chybky, které tam občas jsou, stále připomínají, že to dělal člověk a ne umělá inteligence. To mi nyní chybí. I když nebýt vývoje v technologiích, náš obor by se vůbec nedostal tam, kde dnes je.

Prosadil jste si nějaký oblíbený film do programu festivalu?

Ano, je to film Vesmírná odysea. Když jsem tento snímek viděl poprvé, měl – a dodnes stále má – pro mne nesmírný význam. Uzavíral éru podle mne čisté sci-fi. Z toho hlediska obdivuji, co byli dříve filmaři bez počítačů, jen klasickou technologií, schopni vytvořit. Takže na tento film se těším. A také se těším na výběr filmů o Mélièsovi. To jsou začátky triků a dodnes nechápu, jak některé mohli vůbec udělat. Jen s kamerou na kliku, ale s nezbytnou technickou zručností a talentem.

Jaký film, na kterém jste spolupracoval, se vám líbil nejvíce?

Vzpomínám na seriál Návštěvníci, kde byly triky zpracovány s těmi nejzákladnějšími technologiemi. Líbil se mi po všech stránkách, tedy i dramaturgicky a výtvarně. To byl jeden z příkladů filmů, které mě těší. Ze současných, digitálních filmů si velice vážím spolupráce s Agnieszkou Holland. Ať už na Hořícím keři, nebo Přes kosti mrtvých, kde jsou ty trikové věci nenápadné, ale podporují vytváření děje.

Když už jste zmínil seriál Návštěvníci, jak se tedy „vařily“ ty amarouny?

Úsměv. To je úplná klasika, okýnková animace. Okýnko po okýnku, ale s tím že to musí být perfektně vymyšlené. Je to jeden z těch triků, kdy víte, že tam bobtná nejen to želé, ale hlavně i fantazie tvůrců – co do toho dát, jak to naanimovat. To jsou vlastně ty věci, u kterých si výsledek jejich tvůrci nemohli ověřit hned, ale museli čekat, až na konečný výsledek.

Zlínský kraj má rád. Boris Masník se může pochlubit desítkami filmů, na kterých jako trikový specialista pracoval při realizaci filmových efektů. Spolupracoval také při hledání a zavádění nových trikových technologií. Své umění vyučuje i na UTB ve Zlíně. A protože Zlínský kraj má rád, bydlí jen pár kilometrů od Zlína.