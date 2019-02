Zlín /ROZHOVOR/ – Koncem září vyšla zlínskému umělci Jaroslavu Kovandovi kniha s názvem Gumový betlém.

„Když si představíte, jaké tuny literatury se tisknou, tak pokud si moje kniha získá trochu pozornosti, budu rád. Děj se odehrává nejen ve Zlíně, ale i v rodišti mé matky – v Archlebově a v pohraničí. Možná si tam lidé najdou vzpomínky na život, který prožili. Nic velikého nečekám,“ říká s úsměvem spisovatel, básník, sochař a malíř v jedné osobě.

Jak dlouho jste na novince pracoval?

Asi deset roků.

To je vymazlená kniha…

(Úsměv.) Ve třetím apendixu, tedy dodatku, který je nedílnou součástí knížky, mluvím o tom, proč jsem ji tak dlouho psal. Kostru jsem si dělal už před rokem 2000.

O čem Gumový betlém je?

Je to fiktivní kronika jedné rodiny. Což bych zdůraznil. V podstatě tedy o dvanácti švagrech mého otce a jiných příbuzných. Příběh začíná rokem 1901, když stařečkovi umřela na souchotiny první žena. Končí zhruba v osmašedesátém roce. Děj je trochu složitější. V úvodu píšu o všech třinácti švagrech a později se soustřeďuji asi na čtyři osudy. Knihu jsem věnoval mému otci. Původně jsem ji chtěl věnovat i Billu Gatesovi, jelikož bez počítače by nevznikla. (Úsměv.)

Proč jste ho nakonec vyškrtl z věnování?

Protože by mohl mít dojem, že z něho chci vytáhnout peníze. (Smích.)

Asi není běžné, aby kniha vznikala tolik let. Je to tak?

Pracoval jsem na knize asi sedm roků, když mi odešel na počítači harddisk.

Z toho plyne poučení: zálohovat, zálohovat, zálohovat…

(Úsměv.) Víte, já patřím do generace počítačových analfabetů. Posílal jsem zničený harddisk do Prahy, i do Brna, ale vytáhnout data už nešlo. Jediné štěstí bylo, že jsem měl text v tištěné podobě. Ale už v něm byly udělané korektury. Můj kamarád mi poradil, abych si koupil skener. Stránku po stránce jsem naskenoval, zařadil do programu, a když jsem měl udělaných asi sto dvacet stránek, tak odešel i tento program. Takže jsem musel začít znovu…

Když vás tak poslouchám, mám z vašeho vyprávění pocit, že snad kniha ani neměla vyjít.

Možná, že osud nechtěl, abych ji vydal. Možná, že se nebude líbit. (Úsměv.) Je to strašně složité, ale musel jsem ji napsat. Některé věci se mi psaly velice těžko, protože jsou příliš osobní a některé pasáže jsou rýmované, což někomu možná bude protivné. Ale já jsem hlavně básník, takže proto. Když jsem měl v rýmu, že se něco stalo ve středu a později jsem zjistil, že to bylo ve čtvrtek, musel jsem předělat celý odstavec. A po té havárii jsem musel resuscitovat skoro každou stranu. A po takových dvou třech resuscitovaných stránkách jsem býval úplně „vypsychlý“. (Úsměv.)

Kdo byl prvním kritikem?

Hotovou knihu jsem poslal jednomu z nejlepších českých editorů Janu Šulcovi do nakladatelství Torst. Za nějaký čas mně volal, a přímo na mobil, že se mu velice líbí a že se zasadí o to, aby co nejdříve vyšla. Domnívám se, že v tom okamžiku to byl můj největší literární úspěch, bez ohledu na to, jaká trnitá cesta mu předcházela. (Úsměv.) Dokonce jsem za knihu, jak je u nás obvyklé, nedostal ani honorář, ale třicet neprodejných knih, a také slíbili nějaká ta procenta z prodeje. To jen aby si udělali obraz ti, kteří křičí, že nemají třinácté, čtrnácté platy. Možná jsem Gumový betlém měl přeci jen věnovat Gatesovi. (Smích.)

Řekněte mi, proč právě název Gumový betlém?

Souvisí to s dějem. Moji strýcové byli velice aktivní. Někteří pracovali u Baťů a usadili se ve Zlíně. Za války hledali způsob, jak si finančně polepšit. Přišli s nápadem vyrábět keramiku. Neměli vůbec nic, ale výrobu rozjeli. Mimo jiné se ve Fatře začaly vyrábět hračky. Strýcové měli vymyšlené, že keramika bude jen takový start a později začnou dělat také gumové hračky. No a našel se, a já jsem ho viděl na vlastní oči, i gumový betlém. Odtud ten název.

Nebojíte se, že si v rodině knihou naděláte takzvaně zle?

V jaké rodině? Ve fiktivní, jak zní ve vysvětlujícím názvu? Psal jsem knihu s rizikem, že dostanu do nosu a že se některým nebude líbit. A možná, že si z ní někdo bude vyloupávat rozinky a bude hledat, kde jsem koho pomluvil, ale já, protože jsem o některých osobách nevěděl skoro nic, a potřeboval jsem je do knihy, tak jsem si je zgruntu vymyslel. A popsal.

Gumový betlém ještě voní tiskařskou černí. Už na něj máte ohlasy?

Ne. Zatím ho čte moje žena. Minulý týden jsem ale byl v Praze, kde jsem slyšel spoustu chvály, nicméně jiné ohlasy nemám. Jsem netrpělivý. (Úsměv.) Chcete slyšet drobnou storku?

Jistě.

Jeden večer mě vynášeli na piedestal české literatury. Co nového jsem do ní přinesl, jak zacházím s novotvary a podobně. Druhý den bloumám po Praze a na co nenarazím. Ve výloze jednoho antikvariátu se dívám na knížky za dvacet korun a ejhle! Moje kniha! Vedle stál pán, tak jsem se ho zeptal, jestli si ji nechce koupit, že mu ji podepíšu. (Smích.) Strčil ji tam zpátky, tak jsem si ji odkoupil já. (Úsměv.) Z toho plyne, že všechna sláva polní tráva. Já tomu říkám krátké radosti. Jeden den jste spokojená a druhý den dostanete za ucho. Však to znáte. (Úsměv.)

Zlínští čtenáři budou mít jedinečnou příležitost se s novinkou seznámit vaším prostřednictvím. Chystáte totiž autorské čtení. Můžete je pozvat?

Uskuteční se už ve čtvrtel v podvečer v 18 hodin ve zlínském klubu Loft 577. Bude tam zpívat Petra Domžalová, Tamara Komínková, Romana Julinová a Zdeněk Lambor. – všichni z Městského divadla Zlín. Na klávesy je bude doprovázet David Janík. Doufám, že to bude příjemný večer. (Úsměv.)

Co byste tomu svému desetiletému dítěti popřál?

Tak Nobelovu cenu za literaturu, cenu Magnesia Litera a třináctý důchod. (Smích.)