Krucipüsk + Kurtizány z 25. Avenue již tuto sobotu ve Zlíně. Bude to nářez

Krucipüsk vyrazil se spřátelenou bandou Kurtizány z 25. Avenue na podzimní turné KruciKurvaKluci Tour 2023. Tuto sobotu 25. listopadu ji přivezou i do Zlína do klubu Masters of Rock Café. Vstupenky jsou stále v prodeji.

Česká kapela Krucipüsk. | Foto: se svolením Krucipüsk