Uherské Hradiště /ROZHOVOR/ – Herci Slováckého divadla se téměř den co den objevovali na divadelních prknech a bavili i dojímali vyprodaná hlediště až do začátku července. Jednou z nejvýraznějších osobností uherskohradišťské scény je Josef Kubáník.

Josef Kubáník | Foto: DENÍK

Není jen hercem, ale také mluvčím, který stojí za mediálním obrazem divadla. Jaká pro něj byla právě končící sezona? Co prozradí ze svého soukromí? Kam vyrazí na prázdniny? A je pravda, že s Květou Fialovou připravuje další hru? I o tom je následující rozhovor.

Tak jste se dočkal – prázdniny jsou tady. Těšil jste se?

Těšil, ale protože mám to velké štěstí, že do divadla nechodím do zaměstnání, ale za zábavou, tak se mnou možná budou za pár dnů šít z nedostatku toho cvrkotu všichni čerti.

Vy v divadle nepracujete? Vy se bavíte?

Víte, já jsem typ člověka, který chce vědět, že to, co dělá, není marné. A pokud se to dostaví, tak jsem na vrcholu blaha. To pak přijde taková lehkost, že je všechno možné, že se vám všechno daří a že je to jedna velká zábava. To ale můžete zažívat v úplně každé profesi.

Co se vám v uplynulé sezoně tak povedlo?

Měl jsem velké štěstí, že mě režiséři obsadili do čtyř hlavních nebo velkých rolí, podařilo se nám s kolegy získat 8000 předplatitelů, což je jedno z největších čísel v republice, Květa Fialová dostala za roli ve hře Harold a Maude, kterou spolu hrajeme, Cenu Thálie, máme v divadle pořád vyprodáno a na každém kroku vidím, že ta chuť být s námi ve Slováckém divadle je obrovská. To přece není málo…

Máte vůbec čas na soukromý život?

Samozřejmě, to spolu souvisí. Mám krásný vztah, lepší bych si snad neuměl představit, navíc jsme všichni doma v rámci možností zdraví. Prožívám už nějakou dobu šťastné období.

Když mluvíte o vztahu, myslíte tím paní Květu Fialovou? Netají se tím, že vás miluje.

Měl jsem na mysli můj partnerský vztah, i když je pravda, že Květa Fialová je jeho součástí. Jak patří do mého života, tak patří i do vztahu a do všeho, co dělám.

O vás a o paní Fialové se už napsalo mnoho. Neobtěžuje vás ten zájem?

To k tomu patří. Jsem jen nervózní z bulváru. To je něco, s čím se nedokážu vypořádat. Když vás pronásleduje i na dovolené a slídí, co na ní děláte, kam jedete a pomalu co večeříte, tak je to příliš. A když jsme jim to odmítali říct, tak zavolali Květině dceři Zuzance a řekli jí, že její maminka umřela. To už bylo za hranicí.

Na to se dá těžko něco říct.

Nad tím se dá jen kroutit hlavou. A pak se ještě objeví chytráci, kteří říkají, že nás to baví a že to všechno děláme pro naše zviditelnění. Děkuji, touhle cestou opravdu jít nepotřebujeme.

Přátelství s paní Fialovou je ale hlavně veselé, ne?

Máte pravdu. Těch veselých okamžiků je daleko víc než těch druhých.

Prozradíte některý?

(Usmívá se.) Před divadlem nám třeba minulý týden odpadl úplně opilý bezdomovec. Uvaděčky nevěděly, co si s ním mají počít, když vtom se ve dveřích objevila paní Květa, protože jsme hráli za půl hodiny Harolda a Maude. Když jej uviděla, šla mu okamžitě pomoct. Chlap se probral, vidí, že jej sbírá Květa Fialová, zařval a omdlel podruhé. Nebo mi vletěl do pokoje netopýr, byl jsem z toho v transu a Květa jen lehce vplula do pokoje a vyhodila ho se slovy, že kdyby mi tam vletěl vlk, ať jí taky řeknu, že má vlky ráda.

To byste měl sepsat.

Máme s Květou takový pořad plný historek a vzpomínání, jezdíme za lidmi, kam nás pozvou, a všechno, co se nám přihodilo, vyprávíme.



Kam míříte na prázdniny?

Dovolenou už mám naplánovanou den po dni. Nejdřív jdu na operaci očí, pak mě čeká moderování Letní filmové školy a natáčení Zpráv pro Českou televizi, do toho nesmím zapomenout ani na svatbu kolegů Pavlínky Vaškové a Jirky Hejcmana, v srpnu si odskočím na pár dnů do Bulharska, pak další svatba – tentokrát kolegyně Kamily Hromkové, a je po prázdninách.

Vy jdete na operaci očí? Neumím si vás bez brýlí představit.

Ano, rozhodl jsem se, že si dám oči do pořádku, protože se mi stalo, že jsem hrál bez brýlí, na konci představení se zhaslo a já jsem stál na místě a čekal, až pro mě někdo z kolegů přijde a odvede mě z jeviště. (Smích.)

Jste z takového zákroku nervózní?

Vůbec. Mám totiž štěstí v paní doktorce Uhlářové ze zlínského Gemini, která mi nejenom vysvětlila všechno potřebné, ale poskytla mi takový servis, že je mi líto, že mám oči jen dvě.

Čím si vás tak získala?

Gemini je, jak se všeobecně ví, jedinečná oční klinika, kde mají ty nejmodernější přístroje a metody. Je neuvěřitelné, co všechno je dnes možné. Ale nebylo by to ono, kdybyste neměl lékaře, kterému věříte. U kterého víte, že s vámi jedná jako s někým z rodiny. A paní doktorka Uhlářová taková je, já doufám, že ji tam platí zlatem.

Po operaci vás čeká Letní filmová škola?

Ano, oslovili mě s tím, že by si přáli, abych ji celou moderoval a točil Zprávy z LFŠ pro Českou televizi. Bude to zajímavá zkušenost, moc se těším.

To je velká výzva.

Je, ale zároveň obrovská odpovědnost. Prý se mám podívat, jak takové věci dělá Marek Eben. To mě moc neuklidnilo, ale kdo se bojí, nesmí do lesa.

Pak jste mluvil o dovolené v Bulharsku.

V srpnu odjedu na pár dnů k moři, budeme se tam s paní Květou připravovat na novou hru, kterou chceme zkoušet na podzim, a taky bych rád domyslel kampaň k předplatnému k nám do divadla na příští rok. Diváky totiž bude čekat návrat titánů, opravdu velké divadelní události a k nim chceme odstartovat kampaň, která tady ještě nebyla. Nemyslím tím rozsahem podle počtu plakátů, ale jedinečnými a vtipnými nápady. Sám se na to těším.

Když vás tak poslouchám, tak tu vaši chuť obdivuji, protože toho zvládáte daleko víc – píšete pro noviny, máte svůj pořad v rádiu, ale zároveň si říkám, proč to vlastně všechno děláte. Nebylo by vám lépe někde v klidu, kde by vás nikdo nerušil?

Pokud jste měl někoho rád, tak musíte chápat, proč to dělám. A já mám rád naše divadlo a lidi, kteří jsou kolem mě. Proto, snad to nebude znít pateticky a pitomě, bych se pro ně rozkrájel.