Zlínský kraj - Přinášíme vám přehled kulturních akcí, které můžete navštívit v pondělí 9. srpna.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

ZLÍNSKO

KINA

ZLÍN:

Golden Apple Cinema: Dopisy pro Julii (11.30, 14.15,), Dostaň ho tam! (11.30, 18.15, 20.30, 22.40), Hurvínek na scéně (10.15), Jak vycvičit draka (14.00), Kajínek (10.30, 15.00, 17.30, 19.30, 20.00, 21.55, 22.30), Kuky se vrací (10.45), Muži, kteří nenávidí ženy (16.30), Počátek (13.15, 16.05, 19.00, 21.50), Predátoři (22.15), Sexy 40 (13.00, 20.15), Shrek: Zvonec a konec (10.00,12.45, 15.05, 17.15, 18.00), Street Dance (16.00), Toy Story (11.00, 11.45), Twilight Sága: Zatmění (13.05), Zatím spolu, zatím živi (19.15, 21.30), Ženy v pokušení (15.45).

Velké kino: Počátek (16.15), Kajínek (19.00).

VÝSTAVY

ZLÍN:

Muzeum jihovýchodní Moravy: Velký výstavní sál: Z truhel nejnádhernější šat – výstava módy evropských panovnických dvorů (do 29. 8.).

Spojovací chodba zámku: Ilustrace a kresby Ladislava Pálky (do 29. 8.).

2. patro zámku: Výstava PROSTOR Z(I)LIN(A) (do 12. 9.).

Přednáškový sál: Nevstupovat – vyvolávám! – výstava zachycuje vývoj fotografie a fotografického vybavení (do 5. 9.).

Krajská galerie výtvarného umění: Fenomén Baťa / Zlínská architektura 1910 – 1960 (do 29. 8.).

VALAŠSKÉ KLOBOUKY:

Vestibul městského úřadu: Případ faráře Půčka: Nedašov 1949 – stálá expozice.

Stará radnice: Výstava výtvarníka Josefa Jeřábka (do 15. 8.).

LUHAČOVICE:

Muzeum Luhačovického Zálesí: Příběh vyšívaného šátku - výstava o podomáckém zpracování rostlinných vláken a využití rostlinných barviv (do 31. 10.).

BRUMOV-BYLNICE:

Městské muzeum: Má Vlára, Z opuštěných domů – výstava fotografií Antonína Kostky a Milana Červenky (do 30. 10.).

SLAVIČÍN:

Galerie Jasmín: Kresby světlem – výstava fotografií, grafik, koláží (do 30. 9.).

UHERSKOHRADIŠŤSKO

DIVADLO, KONCERTY, KLUBY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Mír: Stylish Mondays (21.00).

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Galerie Slováckého muzea: Karel Bartošík – Kapesní stříbro (do 3. 10.).

Galerie Slováckého muzea: Tomáš Vosolsobě – obrazy, kresby, grafika (do 15. srpna).

Slovácké muzeum: Československý filmový plakát 1959 – 1989, Francouzská kinematografie v československém plakátu (do 12. 9.).

Galerie Slováckého muzea: Odtud jinam a zase zpátky: Gabriela Nováková-Varmužová – kresba, Vratislav Varmuža – plastika, grafika (do 10. 10.).

Kino Hvězda: Chřiby neznámé – výstava fotografií Bořka Žižlavského, Jiřího Blahy, Ivo Hubíka a Karla Grabovského – stálá expozice.

STARÉ MĚSTO:

Památník Velké Moravy: Obrazy, sochy, kresby, grafika z 19. a 20. století – stálá expozice.

KUNOVICE:

Letecké muzeum: Namaluj letadlo – výstava dětských kreseb.

BUCHLOVICE:

Areál státního zámku Buchlovice: Na počátku byla hlína - stálá archeologicko-etnografická expozice keramiky.

Zámek: Appetitus Naturae – výstava fotografií Eduarda Timka (do 30. 9.).

VLČNOV:

Muzeum lidových pálenic: Výstava je věnována podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů a její historii na moravsko­slovenském pomezí – stálá expozice.

KROMĚŘÍŽSKO

DIVADLA, KONCERTY, KLUBY

ZBOROVICE:

Kulturní dům: Kvarteto Martinů (20.00).

VÝSTAVY

KROMĚŘÍŽ:

Muzeum Kroměřížska: Historie ukrytá pod dlažbou města – stálá expozice.

Muzeum: Salvador Dalí: Božský komediant (do 15. 8.).

Zámek: Výstava Josef Ignác Sadler 1725-1767 (do 3. 10.).

Květná zahrada: Sochy v zahradě (do 31. 8.).

HOLEŠOV:

Zámek: Výstava pohlednic, faleristiky, magnetofonů a rádií (do 29. srpna).

Zámek: Alfons Mucha – výstava obrazů (do 26. 9.).

CHROPYNĚ:

Zámek: Soumrak zemské hotovosti – výstava přibližuje výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk v 16. a 17. století (do 29. 8.).

VSETÍNSKO

KINA

VSETÍN:

Kino Vatra: Počátek (19.30).

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM:

Kino Panorama: Vrahouni (18.00), Muž ve stínu (20.00).

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Kino Svět: Kouzelná chůva a Velký třesk (17.30), Počátek (20).

BYSTŘIČKA:

Letní kino: Kouzelná chůva a Velký třesk (17.30).

DIVADLA, KLUBY, KONCERTY

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Hvězdárna: Astronomická pozorování pro veřejnost (21).

VÝSTAVY

VSETÍN:

Galerie na Letné: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ – stálá expozice.

Zámecká věž: Astronomie v průběhu staletí – výstava k 400. výročí od prvního pozorování hvězdné oblohy dalekohledem – stálá expozice.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Muzeum: Recept na ženu – fotografie Milana Borovičky (do 26. 9.).

Galerie Sýpka: Jožka Baruch - …grafická balada (do 1. 7. 2011).

Kostel Nejsv. Trojice: Krásy Trenčínského kraje (do 31. 8.).

Galerie kaple: Lokalita: Zahrádka od Denisy Krausové (do 25. 8.).

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM:

Městská knihovna: Barevný svět her 2 – pokračování výstavy výtvarných a literárních prací žáků rožnovských škol (do 31. 8.).

T–klub: Učitelia a absolventi – výstava pedagogů a absolventů ZUŠ IWK v Považskej Bystrici (do 5. 10.).