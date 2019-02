Zlínský kraj - Přinášíme vám přehled kulturních akcí, které můžete navštívit ve středu 3. listopadu.

ZLÍNSKO

KINA

ZLÍN:

Golden Apple Cinema: Bastardi (16.15, 18.15), Habermannův mlýn (15.15, 17.45, 20), Já, padouch (15, 17.30), Jíst, meditovat, milovat (16.45, 19.30), Legenda o sovích strážcích (16.15, 18.30), Machete (20.15), Občanský průkaz (16, 19.45, 21), RED (20.45), Román pro muže (18.45).

Velké kino: Agora (10, 14), RED (17), Občanský průkaz (19.30).

Malá scéna: Filmový klub Charlie: Bibliotheque Pascal (19.30).

LUHAČOVICE: Kino Elektra: Největší z Čechů (19).

VIZOVICE: Kino Vizovice: Zatím spolu, zatím živi (19.30).

KLUBY, KONCERTY

ZLÍN:

Flip: Diskotéka (21).

Golem Gambrinus klub: Oldies Party & Dirty Dancing (20).

Krajská knihovna Františka Bartoše: Sálek hudebního oddělení: Moderní sochařské objekty jako pocta krajině předků – beseda s Pavlou Kačírkovou a Janem Ambrůzem, kteří představí své objekty v krajinném prostoru Šarovy-Salaš (17).

DIVADLA

ZLÍN: Městské divadlo Zlín: Velký sál: Sluha dvou pánů (10).

VÝSTAVY

ZLÍN:

Dům umění: Civilizované bydlení pro každého – výstava Jana Vaňka (do 14. 11.).

32. budova továrního areálu Svit: Hry a klamy – interaktivní putovní výstava, kde je dotýkání se exponátů povoleno a vyžadováno (do 7. 11.).

Zámek: Velkoměstská periferie – výstava Zbyňka Baladrána, Barbory Klímové, Jiřího Skály a Tomáše Svobody (do 28. 11.).

Zámek: Hlavní výstavní sál: Klášťov – hora čarodějů – unikátní archeologické objevy z doby starých Slovanů (do 14. 11.).

Zámecká spojovací chodba: Výstava fotografií Jindřicha Štreita z let 1969 – 1989 (do 14. 11.).

Grafický kabinet zámku: Tvář, portrét, postava – výstava s podtitulem Pohledy do sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně – expozice se zabývá tématem zobrazení člověka v klasické formě i ve volnějším pojetí po nástupu tzv. moderního umění (do 28. 11.).

Městské divadlo Zlín: Foyer: Nové sny – výstava Jarmily Lorencové (do 6. 12.).

NAPAJEDLA: Klášterní kaple: Výstava obrazů Borise Jirků (do 12. 11.).

VALAŠSKÉ KLOBOUKY:

Vestibul městského úřadu: Čestní občané města Valašské Klobouky (do 31. 12.).

Městské muzeum: Soužití s velkými šelmami (do 19. 11.).

VIZOVICE: Galerie Mariette: Výstava vánočních ozdob (do 23. 12).

SLAVIČÍN: Galerie Jasmín: Přiletěl k nám anděl – výstava obrazů Petry Tománkové – Münsterové (do 27. 01. 2011).

UHERSKOHRADIŠŤSKO

KINA

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Kino Mír: Submarino (17.30), Na cestě (20).

KLUBY, KONCERTY, BESEDY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Klub No. 6: Diskotéka (21).

Hvězda: Setkání s Josefem Raulvolfem – beseda (18).

Reduta: Řecké městské státy – přednáška (14.30).

DIVADLO

UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Slovácké divadlo: Očistění (18).

VÝSTAVY

UHERSKÉ HRADIŠTĚ:

Galerie Slováckého muzea: Jaroslav Koléšek – Archeologie stroje (do 31. 12.).

Kino Hvězda: Chřiby neznámé – výstava fotografií Bořka Žižlavského, Jiřího Blahy, Ivo Hubíka a Karla Grabovského – stálá expozice.

UHERSKÝ BROD: Galerie Panský dům: Výstava k 20. výročí založení Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského pomezí (14. 11.).

STARÉ MĚSTO: Památník Velké Moravy: Obrazy, sochy, kresby, grafika z 19. a 20. století – stálá expozice.

KUNOVICE: Letecké muzeum: Namaluj letadlo – výstava dětských kreseb.

BUCHLOVICE: Areál státního zámku Buchlovice: Na počátku byla hlína – stálá archeologicko-etnografická expozice keramiky.

VLČNOV: Muzeum lidových pálenic: Výstava je věnována podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů a její historii na moravsko slovenském pomezí – stálá expozice.

KROMĚŘÍŽSKO

KINA

KROMĚŘÍŽ: Kino Nadsklepí: Já, padouch (17), (K)Lamač srdcí (19.30).

KLUBY, KONCERTY, BESEDY

KROMĚŘÍŽ: Kostel sv. Mořice: Slavnostní koncert – hraje Symfonický orchestr a sbor Konzervatoře P.J.Vejvanovského sólisté Lea Vítková – soprán, Jiří Přibyl – baryton (19).

VÝSTAVY

KROMĚŘÍŽ:

Muzeum Kroměřížska: Historie ukrytá pod dlažbou města – stálá expozice.

Restaurace Slávia Kroměříž: Autorská výstava Hani Grino (do 5. 11.).

VSETÍNSKO

KINA

VSETÍN: Kino Vatra: (K)Lamač srdcí (17), Já taky (19.30).

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: Kino Panorama: Tajemství mumie (18), Ondine (20).

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Kino Svět: Dál než se zdálo (17.30), The Doors (19.30).

KLUBY, KONCERTY, BESEDY

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Hvězdárna: Večerní pozorování oblohy (18).

VSETÍN: Hvězdárna: Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně (9).

VÝSTAVY

VSETÍN:

Galerie na Letné: Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ – stálá expozice.

Zámecká věž: Astronomie v průběhu staletí – výstava k 400. výročí od prvního pozorování hvězdné oblohy dalekohledem – stálá expozice.

Zámek: Budiž světlo! – výstava provede historií osvětlování lidských obydlí a jejich okolí od nejstarších dob po současnost (do 9. 1. 2011).

Zámek: Kouzlo dotyku – interaktivní výstava, kde neplatí zákaz Nedotýkat se exponátů! (do 31. 12.).

Zámecká galerie: Čas cest a návratů – výstava obrazů Josefa Bartoloměje Krále (do 7. 11.).

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ:

Galerie Sýpka: Jožka Baruch – …grafická balada (do 1. 7. 2011).

Muzeum regionu Valašsko: Ondřej Strnadel – Sklo (do 23. 11. 2011).

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM:

Valašské muzeum v přírodě: Korzenie – Koření – výstava fotografií Piotra Olesia, které zachycují nejkrásnější zákoutí Górneślaskeigo Parku Etnograficznego v Chorzowie v Polsku ve čtyřech ročních obdobích (do 2. 11.).

Vestibul Janíkovy stodoly: Dřevěné městečko (do 31. 12.).