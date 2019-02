Lešetínský fašank patří neodmyslitelně k nejvýznamnějším akcím zlínského kulturního života. Člověka vlastně ani nenapadne, že jeho tradice nemá zdaleka tak hluboké kořeny, jako lidové masopustní veselice v jiných vesnicích kraje. Přesto je to tradice úctyhodná letos se koná jubilejní dvacátý ročník. Vypukne v sobotu 16. února v 10 hodin.

Lešetínský fašank si pravidelně nenechají ujít stovky lidí. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Zuzana Rašková

Lešetínský fašank se zrodil při hospodské debatě. V hospůdce U Kovárny na Lešetíně se tehdy u piva sešlo pár sousedů a přátel, mezi nimi hospodští Zuzana a Zbyněk Baťovi, sochař Jiří Váp a herec a malíř Lubor Tokoš.

„Postěžovali jsme si, že se ve Zlíně nic pořádného neděje a napadlo nás, že bychom s tím mohli sami něco udělat,“ vzpomíná Zbyněk Baťa.

A tak zorganizovali první fašank. Byla to spíš recese, probíhal přesně jako na vesnici, jen uprostřed města. Místní obcházeli v maškarách sousedy, hráli a zpívali, někde dostali slivovici, jinde klobásu nebo zákusky, na závěr pochovali basu.

„Pro akci se nadchli i ostatní lidé v ulici a okolí, začali nám pomáhat s přípravami, pekli cukroví,“ dodává Zuzana Baťová.

Organizátoři se nestačili divit, co v dalších letech následovalo. Podobná akce Zlíňanům evidentně chyběla, na Lešetín se každým rokem hrnuly tisíce lidí. Přibyly řemeslné trhy, velký stan s kulturním programem, kolotoče a jiné atrakce pro děti. Jedna ulice přestala stačit a fašank se rozšířil i do vedlejší ulice Lešetín II, do areálu hotelu Baltaci Atrium a na část ulice Kvítková.

Kromě masopustního průvodu, zabijačky a stánků nebude ani letos 16. února nouze o dobrou muziku. Během dne vystoupí folklorní soubory a hudební skupiny, například dětský soubor Vonička, cimbálová muzika Paléska, kapely Podjezd, Blues station nebo Ukulele Troublemakers. Součástí hudebního programu bude i soutěž zlínských kapel.

Každý rok organizátoři masopustu vyberou hlavní téma, v jehož duchu pak probíhá maškarní průvod. Letos je motto průvodu „Žlutomodrý Zlín“.

A pozor, děti, které přijdou na sobotní akci v masce, dostanou dárek a nebude chybět soutěž o nejlepší maškaru. (ps)