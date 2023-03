Kulturní život ve Zlíně letos jen pokvete. Připraveno je množství akcí, které oživí centrum a přitáhne pozornost místních i návštěvníků krajské metropole.

Kapela AG Flek. | Foto: Promo AG Flek

Ve městě se hodně společenských akcí koná v parku Komenského a u zámku. Nyní se k těmto místům přidají nově zrekonstruované tržiště Pod Kaštany, náměstí Míru a prostor kolem vily Tomáše Bati.

Duben ve znamení Velikonoc i sportu

První dubnový týden, konkrétně ve středu 5. a ve čtvrtek 6. dubna, ožije náměstí Míru tradičním Velikonočním jarmarkem. Sportovní akce Dny otevřených sportovišť naváže 21. a 22. dubna na loňský první ročník. Zájemci si zdarma vyzkouší více než dvě desítky sportů na sportovištích po celém městě.

Víkend zakončí 23. dubna zážitková akce Sportovní náměstí, která nabídne bohatý program – od koncertu kapely Křídla přes parkurovou zónu s U-rampou až po ukázku elektromobilů Tesla nebo workshopy s extrémními cyklisty. Děti si užijí šlapací káry, kurz uměleckého graffiti a mnoho dalšího.

Festival Zlín žije přivítá velká (nejen) zlínská jména

Léto odstartuje velkolepým festivalem. Tři červnové dny, čtyři zóny a stovky hudebníků, komunit, artistů, tanečníků a mnoho dalšího. To vše přinese festival Zlín žije, který vtrhne do zlínských ulic v termínu od 23. do 25. června.

"Festival Zlín žije je největší kulturní akce, kterou pořádá město a měl by se stát součástí zlínského kulturního života. Původně se jednalo o akci připravenou speciálně pro loňské oslavy 700. výročí města od první písemné zmínky, ale pro velký úspěch a množství pozitivních ohlasů jsme se rozhodli festival zachovat i pro další roky," upřesnil Jiří Korec, primátor Zlína.

Celý program bude také letos zdarma a opět v něm budou figurovat velká zlínská jména. Na festivalu vystoupí například folkrocková legenda AG Flek, ale i rodačka Dasha, která se spojí s F-Dur Jazzbandem.

Představí se také devítinásobná držitelka ceny Anděl Lenka Dusilová s kapelou a třídenní festivalové dění vyvrcholí vystoupením kultovní skupiny Buty. Žánrově festival doladí rapper Majk Spirit a DJ Ventolin.

"Koncept festivalu nabídne čtyři scény. Kromě známých interpretů se těšíme na osobnosti zlínského hudebního světa, ale také připravujeme rozsáhlý program pro rodiny. Setkáme na scéně u zámku, kde vystoupí ta největší jména," přiblížila za pořadatele program Jana Kubáčová, ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín.

V parku Komenského budou hrát prim především kapely a vizuální umění podtrhující zdejší atmosféru a sobota bude patřit workshopům umělců, divadelníků, kreativcům a zlínským komunitám. "Příznivce rocku opět přivítá scéna Pod Lipami, kde vystoupí hudební legendy Zlína," doplnila Jana Kubáčová.

Letošní Otevírání pramenů v Luhačovicích zahájí koncert Felixe Slováčka

Během letních prázdnin bude probíhat oblíbené Zlínské filmové léto, které se letos rozšíří o nová promítací místa, a to Hotel Tomášov a místní část U Majáku. V rámci letních večerů pod širým nebem proběhne šestnáct venkovních filmových projekcí na sedmi místech jak v centru města, tak i v jeho místních částech.

Podzim plný kultury

V druhé polovině září ovládne zámek a jeho okolí lampionový průvod doplněný o nový projekt nazvaný Noc bláznů. Ten do veřejného prostoru přinese nejrůznější formy umění - od audiovizuálních děl přes světelné instalace a ohňovou show až po pouliční performery a další bohatý zážitkový program.

Zlín Design Week: výstavy, módní show, zahraniční hosté

V říjnu pak zámek pohostí dvoudenní folklorně laděné Slavnosti vína. Zářijový Kejklířský jarmark má nahradit novinka v podobě dvoudenního gastro festivalu, jehož bohatý kulturní program má být určen všem věkovým skupinám. Náměstí Míru obsadí na dvě desítky zajímavých foodtrucků s nejrůznějšími delikatesami české i zahraniční gastronomie.

V listopadu nebude chybět ani Mezinárodní festival outdoorových filmů s besedami o cestování, Svatomartinské hody a konec roku bude tradičně patřit Adventnímu Zlínu.