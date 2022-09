Co je letos největším tahákem pro návštěvníky?

Jsou to hudební vystoupení, akce pro děti, ale i zahájení sezony hokejového klubu PSG Berani Zlín. Od 15:30 se uskuteční autogramiáda vybraných hráčů A-týmu, kteří společně představí nové dresy pro nadcházející ročník Chance ligy, ale i nové sponzory a partnery. Zájemci se se svými oblíbenými sportovci mohou i vyfotografovat.

Jak se na akci dostali hokejisté?

Snadno. Spolupořadatelem akce je totiž Hospůdka U Kovárny. Otec její majitelky je bývalý hokejový trenér a sama hospůdka je oblíbeným místem fanoušků hokeje.

A na co se mohou těšit malí návštěvníci?

Už od 14 hodin předvedou publiku své muzikantské umění děti z hudební školy Yamaha, tanečními ukázkami a aerobikem se budou prezentovat děti z klubu P+K Zlín. Samozřejmě nebude chybět malování na obličej, výtvarné dílny ani skákací hrad.

Burčák, řezbáři i trh. Kejklířský jarmark zaplní zlínské náměstí Míru

Jak vznikla myšlenka na pořádání Lešetín Festu?

Trošku kuriózně. Náš spolek Lešetín Zlín už více než dvacet let pořádá v zimě Lešetínský fašank. A jak jsme v tom chladu vždycky mrzli, říkali jsme si, že by nebylo špatné uspořádat festival, kde by bylo teplo…

Kolik lidí přichází na Lešetín Fest?

Přicházejí a odcházejí postupně, ale bývá to tak 1000 až 1500 návštěvníků. Loni byla účast větší, protože skončila proticovidová opatření a všichni byli natěšení. Letos se neodvažujeme odhadovat účast, protože nálada ve společnosti není kvůli rostoucím cenám a jiným hrozbám úplně veselá. Ale možná právě proto by lidé měli přijít. Neplatí se zde vstupné, mohou se pobavit a poslechnout si dobrou hudbu.

Kdo bude hrát?

Na Lešetínském fašanku vždy vybereme nejlepší kapely, které pak vystoupí na Lešetín Festu. Letos to bude skupina CRAZZE, ale zahrají i Nšoči, Cestující hudba a Reggay.

Co byste doporučil návštěvníkům akce?

Věříme, že bude hezké počasí, ale kdo se zdrží i večer, neměl by zapomenout na teplé oblečení.

Lešetín Fest – Program:

• 14.00 Zahájení VIII. Lešetín Festu - Hudební škola YAMAHA, Sportovní klub P+K Zlín

• 15.00 Fireball

• 15:30 Zahájení sezony klubu PSG BERANI Zlín s fanoušky, autogramiáda PSG BERANI Zlín, představení dresů zlínských hokejistů na sezonu 2022/23

• 16.30 NŠOČI

• 18.00 CRAZZE

• 19.30 Cestující hudba

• 21.00 Reggay