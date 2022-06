Metallica vystřihla více než dvouhodinový koncert našlapaný hity, hudebníci provedli publikum většinou svých alb a vše doplnili ohni i ohňostrojem.

Metallica na evropském turné představuje ucelený setlist, který po tradiční nástupní Extasy of Gold od Ennia Morriconeho okamžitě přechází v pekelnou show v podobě skladby Whiplash z kultovního debutu Kill `Em All. Smrtící tempo pokračuje skladbou Creeping Death a pak se nálada mění s výletem na Černé album v podobě hitu Enter Sandman.

A hitovkami se koncertní menu doslova hemží. No Leaf Clover zavede publikum do slavného živáku Symphonic & Metallica, následuje Sad But True a publikum už je dostatečně rozehřáté…

Takže přichází největší hit Metallicy Nothing Else Matters. Všechny mobily vystřelí nahoru. Někdo fotí, další natáčí a zbytek svítí digitální svíčkou.

Vrchol s ohňostrojem

A velká část mobilů už zůstává v akci až do konce koncertu, Metallica totiž své fandy zná a servíruje jednu lahůdku za druhou.

For Whom the Bell Tolls, Moth Into Flames, při které se na jevišti i v hledišti rozhořívají ohně.

Před vrcholem baladické hymny Fade to Black si vezme slovo frontman James Hetfield, popisuje smutné téma skladby, kterým je sebevražda. „Jestli vám zrovna není dobře a uvažujete o tom, podívejte se vedle sebe. Máte tam přítele. V nás Metallice máte přátele. Zase bude dobře,“ deklamuje Hetfield.

A už se blíží vrchol koncertu, po pauze přichází triumvirát Damage Inc., One a Master of Puppets. Kotel vře, vedle samotné hudby emoce jitří i povedené využití laserů a na samém konci… ohňostroj. Možná to zní jako klišé, ale jde o dokonalou tečku komplexního zážitku.

Metallica vysekla skvělé vystoupení, svého druhu opožděnou oslavu čtyřicátin, které nemohla oslavit loni kvůli pandemii.

Bavit hudbou

Navíc nešlo o nijak profesorsky uprděný výkon „na jistotu“. Naopak, Metallica se hudbou stále baví, mezi jednotlivými skladbami hází nejrůznější mezihry, při Seek & Destroy tak mocně variuje původní skladbu, až publikum natahuje k prasknutí tím, jak oddaluje klimax písně. Takhle se baví hudbou!

Jasně, že to je bestofkové turné a na zatím poslední desku ani nedojde řada. Jasně, že si Hetfield při zpěvu v náročnějších chvílích občas trochu vypomůže. Ale co na tom, když pak téměř na konci vystřihne náročný part ve skladbě One jako pán?

Metallica je na vrcholu desítky let a v Praze to již poněkolikáté prokázala. Takže jediná otázka na závěr: kdy pánové Ulrich, Herfield, Hammett a Trujillo přijedou příště?