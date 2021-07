Perfektní atmosféru, která zde panovala od samého začátku, si užil i Petr Loučka.

„Olympic je skvělý. Je to moje srdcová záležitost. Na jejich hitech jsem vyrůstal,“ prozradil Loučka a pobrukoval si společně s kapelou, dřímajíc v ruce pivo.

„Jsem rád, že fesťák je. Začínal jsem se bát, že ho budou muset kvůli koroně zase zrušit,“ obával se Petr.

Stejně jako další návštěvníci i on si mohl nechat udělat hned u vstupu antigenní test zdarma. Nepotřeboval jej, má už totiž obě dávky vakcíny.

„Ale vyšlo to tak, tak. Teprve včera to bylo dva týdny od druhé dávky,“ usmál se Loučka.

Podle nových zpřísněných pravidel se totiž právě od pátku za plně bezinfekčního považuje ten, který má za sebou dva týdny po plně dokončeném očkování.

Zdroj: Deník/Jakub Omelka

Výborný rozjezd

Hlavní hvězdou prvního dne byla bezesporu kapela LUCIE, která zahrála v Holešově plnohodnotný koncert. Těšili se na ni i Robert Kopecký a Petra Rudolfová z Karlových Varů. Sami byli překvapeni, jak dobrá atmosféra zde panovala.

„Fesťák je skvělý. Můžu porovnávat. A získat na nový první ročník takové kapely jako LUCIE a Team, to je super. Snad jim to vydrží. Přijedeme rádi znovu i příště,“ prozradil Robert Kopecký.

„Lidí jsme čekali víc, ale když jsme se pak dozvěděli, že se jedná o první ročník a ještě v kombinaci s tím, že je po koroně, tak je to opravdu super,“ přidala se Petra Rudolfová a prozradila, že jsou členy kapely Bohemian Marchong Band, která vystoupí v sobotu.

„Bude to druhé nejlepší vystoupení hned po LUCII,“ smála se Rudolfová.

„Jedná se o pochodovou kapelu, ale hrajeme současné hihty. Lady GaGa a podobně,“ lákala Rudolfová.

Fotogalerie z prvního dne festivalu

První ročník Music Ton festivalu pokračuje ještě v sobotu 10. července 2021. Na hlavním pódiu vystoupí například Wohnout, Desmod, Sebastian či No Name. Vrcholem večerního představení je vystoupení Habera a Team a DJ show Leoše Mareše. Vstupenky jsou stále v prodeji. V areálu jsou kolotoče, stánkaři nabízející pro děti cukrovou vatu, pro labužníky lahůdky z grilu, čerstvé frgály, chutné halušky a mnoho dalšího. To vše jen podtrhuje skvělou hudbu.