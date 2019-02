Zlínský kraj – Bohatý program tak, aby si v něm každý našel něco zajímavého a lákavého, slibuje v pořadí už čtvrtý ročník Dne kraje, který oslaví celý Zlínský kraj už v sobotu. Jen pro zajímavost, Zlínský kraj je jedním ze čtrnácti vyšších územně samosprávných celků v České republice.

Parní lokomotiva řady 534 přezdívaná Kremák. | Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Tvoří jej čtyři okresy ve východní části České republiky.

Den Zlínského kraje nabídne vedle otevřených muzeí v Uherském Hradišti, Kroměříži a Vsetíně i možnost podívat se do nově otevřeného komplexu renovovaných budov 14 a 15 ve zlínském průmyslovém areálu.

Letošní ročník nabídne několik novinek. Mimo jiné se návštěvníci mohou těšit v blízkosti zlínského mrakodrapu na unikátní ukázky jednotek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, tedy hasičů, policistů i zdravotnické záchranné služby. Chybět pak nebude ani tradiční vyhlašování Perel Zlínska, jedná se o soutěž nejlepších potravinářských výrobků kraje. Součástí je ochutnávka s možností zakoupení nebo také ochutnávka vín ze soutěže Top Víno Slovácka či prezentace ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby a dalších rukodělných výrobců. Jedním ze zlatých hřebů bude jízda historickým vlakem.

„Nasedněte do historického vlaku taženého parní lokomotivou Kremák a vydejte se napříč Zlínským krajem," lákají na pozvánce České dráhy. Celodenní jízdné pro dospělé činí 50 korun, děti od šesti do patnácti let zaplatí 25 korun, děti do šesti let mají jízdu zdarma.

„Parní lokomotiva Kremák pochází z roku 1947 a jejím domovem je DKV (depo kolejových vozidel) Olomouc. Ve Zlínském kraji ji už lidé mohli v minulých letech několikrát vidět. V roce 2011 například jela po trase Olomouc – Holešov při příležitosti oslav židovského města. V roce 2010 zase v listopadu při akci Za posledním puchýřem, a to po trase Olomouc–Vizovice," připomíná za České dráhy Zdeněk Kočíb. Do letošního programu se premiérově zapojí také zlínská Univerzita Tomáše Bati. „V prostorách technologické fakulty nabídne jedinečnou výstavu Řasy a sinice v potravě člověka, ale pro děti také jednoduché chemické pokusy," informuje mluvčí zlínského krajského úřadu Gabriela Sýkorová Dvorníková. (jk)