Zlínký kraj - Někteří z vás možná nepohrdnou tanečním večerem, další prohlídkou práce uměleckých řemeslníků. Zejména něžné pohlaví jistě přiláká svatební výstava, kterou připravil napajedelský zámek.

Vybrané akce, které se konají ve Zlínském kraji, pro vás připravili zpravodajové Deníku.

V Kroměříži bude filmová Danceshow

Kdy: pátek 8. listopadu od 18.30 hodin

Kde: divadelní sál Domu kultury v Kroměříži

V divadelním sále Domu kultury se dnes o půl sedmé večer koná už osmý ročník populární Danceshow, kterou pořádá Klub sportovního tance (KST) Swing Kroměříž: tentokrát nese název Oskarová noc. „K vidění budou jednotlivé taneční páry, ale i formace latinsko-amerických a standardních tanců na motivy těch nejznámějších filmů, upřesnil za KST Swing Radim Přádka. Po skončení bude následovat after party v klubu Tabu s koncertem kapely Vypsaná fixa. Vstupné na Danceshow činí 150 korun a obsahuje zároveň slevu na následný koncert v klubu.

Záhlinické muzeum nabídne tradiční řemesla i víno

Kdy: sobota 9. listopadu od 10 do 16 hodin

Kde: Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích

Na nově zrestaurovaný záhlinický betlém, jehož stáří se odhaduje na více než sto let, ale i některá zapomenutá regionální řemesla se mohou lidé vypravit o víkendu do Muzea Františka Skopalíka v Záhlinicích na Kroměřížsku. V sobotu od deseti do šestnácti hodin se tam totiž koná Den řemesel.

Představí se na něm a svou práci předvedou například dráteník, kovář, bednář, vinař nebo včelař. „Pokud bude hezky, mohou se návštěvníci těšit i na ohýbání sudu pomocí ohně nebo přadlenu a její práci na kolovrátku," prozradila produkční muzea Václava Navrátilová. Ke koupi pak budou také výrobky z medu a mladá vína.

V Buchlovicích budou o víkendu hodovat

Kdy: sobota 9. listopadu a neděle 10. listopadu

Kde: Buchlovice

Hold všem Martinům, ale také kostelu zasvěcenému svatému Martinovi vzdají o víkendu v Buchlovicích. Stane se tak u příležitosti svatomartinských hodů s právem, které vypuknou v sobotu v deset hodin dopoledne na tamním náměstí. Krojovaná chasa z něj zamíří za doprovodu dechové hudby Buchlovjané pro povolení hodů na buchlovickou radnici, pak na obchůzku po městečku. Trasa pochůzky povede přes Lhotku, Kostelní, náměstí Svobody, Masarykovu ulici, Suchý řádek, Příční, Helštýn, Zahrady, Podvinohradí a Hraničky.

Letošními vládci svatomartinských hodů budou starší stárci Jan Procházka s Veronikou Horkou, sekundovat jim budou mladší stárci Jiří Mikula s Kamilou Obdržálkovou. Při večerní hodové veselici bude v restauraci U Páva vyhrávat dechovka Buchlovjané, v hotelu Buchlovice zahraje cimbálová muzika Rubáš.

V neděli v 10 hodin se uskuteční v kostele sv. Martina mše svatá. Půl hodiny před polednem roztančí hodová chasa buchlovické náměstí a na obchůzku po městečku si vyšlápne po trase Hradišťská, Tyršova, domov pro seniory, Boženy Němcové, Komenského, Řadová a Váhovy devadesát minut po nedělním obědě. Večer bude při hodové veselici U Páva vyhrávat skupina LCR.

Slovácko v tradici v sobotu už počtvrté

Kdy: sobota 9. listopadu od 9 hodin

Kde: Reduta v Uherském Hradišti

Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu Region Slovácko pořádá zítra v Redutě v Uherském Hradišti už čtvrtý ročník přehlídky Slovácko v tradici. Obsahem je jarmark tradičních výrobků, řemeslné dílny, ochutnávka vín a krajových specialit kuchyně Moravského kulinářského institutu ze zámku Napajedla. Těšit se můžete nejen na třiačtyřicet nositelů ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka a jejich řemeslné dílny.

Kulturní program letos zajišťuje mikroregion Dolní Poolšaví. Přehlídku můžete navštívit v době od 9 do 17 hodin.

Country kapela Gympleři slaví dvacet let

Kdy: pátek 8. listopadu od 19 hodin

Kde: Vsetín, Dům kultury

Dvacet let od svého vzniku oslaví v pátek vsetínská kapela Gympleři. Návštěvníci se mohou těšit na moderní i tradiční country s důrazem na vícehlasné vokály.

Součástí koncertu bude také křest nového CD Všechno, co mám rád. Zahrát a zazpívat přijede také kapela Starý fóry a Tomáš Linka.

Slavnostní koncert začne v pátek v 19 hodin ve velkém sálu Domu kultury ve Vsetíně. Vstupné v předprodeji činí 110 korun, na místě pak 130 korun.

Za zdravím s Klubem českých turistů

Kdy: sobota 9. listopadu od 9 hodin

Kde: Valašské Meziříčí, Velký Javorník

Dvacet kilometrů dlouhá trasa je tuto sobotu připravena pro všechny milovníky pěší turistiky. Pod vedením členky spolku turistů Blaženy Valentové se výletníci vydají z Valašského Meziříčí vlakem do Veřovic. „Z vlakového nádraží vyjedeme po deváté hodině do Veřovic. Odtud půjdeme po modré značce až na Velký Javorník," vysvětlila Blažena Valentová. Cesta je podle ní nejdříve trochu strmá. Na jejím konci však čeká nově vybudovaná rozhledna a také možnost občerstvení v místní restauraci.

Po zhruba půlhodinové přestávce bude skupinka turistů pokračovat po červené stezce na Malý Javorník. Odtud poté po zelené až do Rožnova pod Radhoštěm. „Celá trasa je celkem dlouhá. Člověk však stráví na čerstvém vzduchu téměř sedm hodin," vysvětlila výhody pěší turistiky Blažena Valentová.

V Rožnově pod Radhoštěm se turisté rozejdou do svých domovů buď vlakem, nebo autobusem.

Frkobraní a desítky vtipů v Besedě

Kdy: sobota 9. listopadu od 16 hodin

Kde: Otrokovice, Otrokovická Beseda

Na sedmý ročník soutěže vypravěčů vtipů se mohou těšit milovníci humoru v Otrokovické Besedě. Kromě nich si poslechnou a uvidí návštěvníci vystoupení typu Na stojáka, prozradil organizátor akce Josef Huslík. Zve také na skupinové scénky a skeče, hudební předěly Hostband, mimo hlavní soutěž vystoupí v rámci Improligy dva divadelní improvizační týmy, otrokovické O.VCE a valašskomeziříčské VALOUNY. „Do soutěže je možné se ještě přihlásit do sobotních 14 hodin," upozornil Josef Huslík. Od 19.30 hodin vystoupí na Frkobraní Josef Fousek, populární pražský zpěvák, básník a vypravěč, mistr laskavého humoru i ostré satiry. Vstup na akci je zdarma.

Svatební inspirace na zámku v Napajedlích

Kdy: sobota 9. a neděle 10. listopadu

Kde: zámek Napajedla

Plánujete svatbu? Nebo jste milovníci krásných květin, aranží? Potom jste o víkendu zváni na výstavu Svatební inspirace, která se uskuteční v prostorách zámeckého komplexu v Napajedlích.

Těšit se můžete na svatební šaty ze salonu Dany Svozílkové ze Zlína, slavnostní vazby květin, aranžmá svatebních tabulí, fotografie wedding story, která byla pořízena právě v zámeckých komnatách. Naleznete nápady pro to, jak nazdobit svůj svatební stůl, jakou svatební kytici zvolit nebo jaké vybrat svatební šaty.

„Pro velký úspěch loňské výstavy se svatební tematikou jsme se rozhodli ji zopakovat," říká manažerka zámku Petra Psotková. I letos budou k vidění novinky ze svatebního světa. Těšit se můžete na to nejlepší ze současné svatební módy a nově také na ukázku líčení, odborného poradenství od profesionální vizážistky a módní stylistky Lenky Petříkové. V zámecké kavárně můžete pak vychutnat šálek voňavé kávy či domácí pečený čaj. Svatební obřady na zámku se konají celoročně. Svatební výstava bude zpřístupněna v sobotu a v neděli vždy od 10 do 17 hodin. Vstupné je symbolické.

S Radovanem a Pozdním sběrem za písničkou

Kdy: celý víkend

Kde: Napajedla

Folklorní soubory z Napajedel, které slaví výročí, zvou dnes a zítra do sokolovny, kde kromě vystoupení pořádají besedy u cimbálu.

Baťův institut zve…

Po české repríze v Domě umění Brna převzala zlínská Krajská galerie výtvarného umění výstavu Baťova města. Začíná v Baťově institutu ve Svitu příští týden, k vidění bude až do ledna příštího roku.

JAK TO ZAČALO?

Výstava Baťova města vznikla na základě výzkumného projektu Nadace Bauhaus Dessau „Urban Footprints: Bata Villes", jenž proběhl v letech 20102011. Premiéra výstavy s konceptem výroby a samostatného života Baťových korporátních měst ve světě pod názvem „City Inc. Bata Cities, Corporate Towns" se konala v modernistické budově Gropiova Bauhausu v německé Desavě v létě 2011.

KTERÁ MĚSTA?

Jako případové studie byla vybrána města East Tilbury v Anglii a Batanagar v Indii. Při první repríze výstavy s názvem „City Inc. Bata's Corporate Towns" v létě 2012 v Schweizerisches Architekturmuseum v Bazileji ke dvěma městům přibylo třetí, švýcarský Möhlin.

JAKÝ JE ZÁMĚR?

Cílem výstavy je seznámit návštěvníky s nevídaným rozsahem obuvnického impéria firmy Baťa, jeho expanzí do světa, s historií tří vybraných satelitů, a hlavně také s dnešním stavem těchto tří měst. Výstava se nesnaží rekonstruovat či dokonale zmapovat historii společnosti Baťa, ale spíše interpretovat nové poznatky z výzkumu interkulturního týmu badatelů z Bauhausu v nové perspektivě současného diskurzu na poli světových urban studies.

Proměna obuvnické společnosti Baťa z malého rodinného podniku v globální korporaci je fenoménem nejen hospodářských dějin, ale také architektonicko-urbanistické historie.

ZLÍN V PAMĚTÍCH

Zlín, historicky cechovní městečko v podhorské pastevecké oblasti, mělo kolem roku 1900 jen 3000 obyvatel. V roce 1894 zde založil Tomáš Baťa obuvnickou továrnu, která se začala rychle rozvíjet. S příchodem průmyslové revoluce se Zlín proměnil ve významné industriální centrum, tzv. československý Manchester, a počet jeho obyvatel vzrostl v meziválečném období na 40 000.

Firma Baťa se stala nejúspěšnějším výrobcem a vývozcem obuvi v Evropě a Zlín pak laboratoří moderny, zdokumentované v místní architektuře, urbanismu, kultuře, školství či filmu.

Mezi lety 1920 a 1940 zde byl postaven unikátní soubor více než 2000 budov, který byl dodnes jen minimálně pozměněn. Po válce byla společnost Baťa znárodněna a přejmenována na národní podnik Svit. Roku 1949 byl i Zlín přejmenován na Gottwaldov a pro Západ společně zmizel za železnou oponou. Jako radikálně funkcionalisticky plánované město Zlín přitahuje pozornost odborné i laické veřejnosti již delší dobu.

VELCÍ STAVITELÉ

Stavební historie města je dnes už poměrně dobře prozkoumána a zmapována. Architekti František Lydie Gahura a Vladimír Karfík hráli v procesu vzniku nového města ty nejvýznamnější role.

TECHNOLOGIE

Tomáš Baťa byl vášnivým zastáncem taylorismu a fordismu. Efektivita byla základním principem celé společnosti, jenž neovlivňoval jen organizaci výrobního procesu a funkční zónování města, ale užíváním nejnovějších komunikačních technologií také nově formovanou společnost.

Celé město bylo například napojeno na veřejný rozhlas firmy Baťa, jež provozovala vlastní rádiovou stanici. Každá domácnost byla vybavena telefonem, ale uvítací oslovení byla zakázána a vnímána jako ztráta času. Telefonní hovory byly zaznamenávány na gramofonové desky.

MAGNÁT PRŮKOPNÍKEM

Doposud se pozornost badatelů soustřeďovala především na hlavní aktéry Baťova impéria: šéfy firmy a architekty. V současné době se do popředí zájmu dostávají média, jež adaptovala nejnovější technologické prostředky a metody své doby, a konečně také zahraniční satelitní města Baťovy společnosti.

Průmyslový magnát Baťa byl průkopníkem metod dnešní globalizované produkce a jeho výrobní města s typickými funkcionalistickými budovami představují nejranější podobu dnešní korporátní architektury. (hed)

Baťova města

Termín výstavy: 13. 11. 5. 1. 2014

Místo výstavy: přízemí budovy 14 Baťova institutu v areálu Svitu ve Zlíně

Vernisáž: úterý 12. listopadu v 17 hodin

Kurátoři výstavy: Markéta Březovská a Rostislav Koryčánek

Kurátorka ve Zlíně: Ladislava Horňáková

Otevírací doba: Výstava je otevřena denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek do 20 hodin.