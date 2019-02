Zlínsko - /PROGRAM, UBYTOVÁNÍ/ Léto je zde a s ním i jubilejní 10. ročník mezinárodní přehlídky tvrdé muziky s názvem Masters Of Rock. Festival se ve své krátké historii propracoval hned k celé řadě nej a pravidelně získává prestižní ocenění. Je to z hlediska turistického ruchu jednoznačně největší kulturní akce, a to nejenom v našem kraji, ale i v ČR.

Areál likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích v termínu od 12. do 15. července bude hostit další ročník festivalu Masters Of Rock

Do Vizovic letos míří hudební fanoušci ze 34 zemí světa a nejdelší cestu podnikají až z Brazílie, USA, Kanady či Singapuru. Na dvou pódiích se pak představí na 70 kapel z 13 zemí světa. Své recenze z festivalu přijedou psát novináři téměř ze všech významných evropských hudebních časopisů. Slovíčko „mezinárodní" zde tedy platí ve všech směrech.

„Masters" je ale především velkou atrakcí a svátkem pro české fanoušky. Ti také rozhodli o tom, že v hudebních festivalových cenách pro rok 2011 vyhrál kategorii nejoblíbenější festival ČR právě Masters of Rock! Jinak Masters každoročně získává nejrůznější ocenění v anketách různých periodik, takže se může pochlubit tituly nejoblíbenější kulturní akce Zlínského kraje (týdeník Sedmička), koncert roku (časopis Rock and Pop), hudební událost roku (časopis Spark).

A na co se můžeme těšit letos?

Headlinerem letošního ročníku je celosvětově nejúspěšnější metalová kapela posledních 10 let Nightwish! Finové Nightwish se po 3 letech vrací na pódium festivalu Masters Of Rock s ohromující megashow, s produkcí, která čítá několik kamionů!

A nejen to! Nightwish vám představí své nové, koncepční album Imaginarium, metalové album plné fantazií zahalených v surrealistickém hávu. Jde o vskutku fantastické hudební dílo o 13 písních, ke kterému kapela dokonce natočila muzikálový film, kde jsou videoklipy k jednotlivým písním propojeny dialogy v jednu souvislou dějovou linii. Píseň The Last Ride Of The Day se dokonce stala oficiální hymnou letošního mistrovství světa v ledním hokeji, které proběhlo ve Finsku a ve Švédsku.

Alba se prodalo již téměř 1 milion kusů, což je více než posledního alba Iron Maiden! S NIGHTWISH zkrátka opět velkolepě ožijí všechny naše noční můry a sny.

S dosud největší pódiovou show přijede také klenot holandského symfonic-metalu WITHIN TEMPTATION, světovou premiéru písně, složené speciálně pro české fanoušky, si přichystali u nás nesmírně populární švédové SABATON, kteří přijedou představit také svou zbrusu novou sestavu, složenou ze zkušených muzikantů.

Poprvé na festivalu v České republice zahrají legendární Irové THIN LIZZY.

Ohromnou událostí bude také vystoupení německé kapely UNISONIC, ve které se po dlouhých 24 letech společně představí ex-Helloweeni Michael Kiske a Kai Hansen.

Všichni fanoušci čistokrevného hard-rocku se mohou těšit na světový comeback Švýcarů GOTTHARD s novým zpěvákem v čele!

Česká metalová legenda ARAKAIN si přizvala na Masters Of Rock velmi exkluzivního hosta Lucii BÍLOU, která spolu s kapelou Arakain vystoupí pouze na jediném festivalu Masters Of Rock! Zkrátka je toho opravdu hodně, co vás letos na „Masters" čeká!

CAMPY, PARKOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Stanování zdarma na označených loukách okolo likérky R. Jelínek. Tyto campy se otevírají ve středu 11. 7. v 10.00 dopoledne. Vjezd to těchto kempů autem nebude povolen! Festivalový areál s non-stop sprchami bude otevřen ve čtvrtek 12. 7. ve 12.00 hodin a uzavřen v pondělí 16. 7. ve 12.00 hodin!

Další stanovací, parkovací a ubytovací možnosti:

Parkoviště a camp Dřevosklady camp vzdálený 200 m od hlavního vstupu do festivalového areálu, 10 m od nádraží ČD! Camp bude otevřen od úterý 10. 7. od 12.00 do pondělí 16. 7. 14.00 hod.! V areálu WC, sprchy, camp i parking jsou zpoplatněny!

Camp na fotbalovém stadioně Vizovice! Hlídaný zpoplatněný camp se všemi službami, WC, občerstvení! Stanování možné od úterý 10. 7. do pondělí 16. 7.!

Camp Lutonský Štěpská ulice

Camp a restaurace Rybárna více na www.rybarnavizovice.cz

Megacamp Louka Těchlov stanování zdarma!

Program festivalu

RONNIE JAMES DIO Stage

ČTVRTEK 12. 7.

14.00 14.50 Legendy se vrací

15.10 16.00 Saltatio Mortis

16.20 17.20 The Sorrow

17.40 18.40 Horkýže Slíže

19.10 20.20 Kamelot

20.50 22.05 Thin Lizzy

22.50 00.20 Within Temptation

00.50 02.00 Bloodbound

PÁTEK 13. 7.

11.00 11.45 Zakázaný ovoce

12.00 12.45 Ribozyme

13.00 13.50 Suicidal Angels

14.05 14.55 Vitacit

15.10 16.00 Visací Zámek

16.15 17.15 Sirenia

17.45 18.45 Freedom Call

19.15 20.25 Exodus

20.55 22.10 Unisonic

22.50 00.20 Edguy

00.50 02.00 Pain

SOBOTA 14. 7.

10.00 10.40 Lady Kate

10.55 11.35 Odium

11.50 12.40 Sebastien + Roland Grapow a Apollo Papathanasio

12.55 13.45 Milking The Goatmachine

14.00 14.50 Citron

15.05 15.55 Kissin´Dynamite

16.10 17.20 Arakain + Lucie Bílá

17.50 18.50 Firewind

19.20 20.30 Korpiklaani

21.00 22.10 Startovarius

22.50 00.20 Nightwish

00.50 02.00 Deathstars

NEDĚLE 15. 7.

10.00 10.30 Mistake

10.45 11.35 Salamandra

11.50 12.40 Škwor

12.55 13.45 Skyforger

14.05 14.55 Doga

15.15 16.05 Hell

16.25 17.25 Paul Di´Anno

17.45 18.45 Tiamat

19.05 20.15 Gotthard

20.45 22.00 Arch Enemy

22.30 24.00 Sabaton

Změna programu vyhrazena!

ALFEDUS Music Stage

Také druhá Alfedus Music Stage se plní zajímavými jmény! Jsou to např. Angličané Neonfly a další populární a známé kapely jako Chaos In Head, Checkpoint, Eagleheart, Dying Passion,Traktor, Metropolis (SK), Porta Inferi, Tristana (SK), Hand Grenade, Blamage, Personal Signet, Mad Frequency (SK), Rimortis, Remains Of Force nebo Scelet. Další kapely zde budou ještě přibývat. Je na co se těšit!

ČTVRTEK 12. 7.

16.00 16.45 Atd

17.10 17.55 Porta Inferi

18.20 19.05 Miss God

19.30 20.15 Personal Signet (SK)

20.45 21.30 Mad Frequency (SK)

22.00 22.45 Hand Grenade

23.15 00.00 Metropolis (SK)

PÁTEK 13. 7.

16.00 16.45 Traktor

17.10 17.55 Neonfly (UK)

18.20 19.05 Abax

19.30 20.15 Rimortis

20.45 21.30 Dying Passion

22.00 22.45 S.E.X. Department (Swe)

23.15 00.00 Anime Torment

SOBOTA 14. 7.

16.00 16.45 Tristana (SK)

17.10 17.55 Archontes (RUS)

18.20 19.05 Bad Face

19.30 20.15 Chaos in Head

20.45 21.30 Checkpoint

22.00 22.45 Reverends

23.15 00.00 Absolut Deafers

NEDĚLE 15. 7.

16.00 16.45 Hentai Corporation

17.10 17.55 Eagleheart

18.20 19.05 Blamage

19.30 20.15 Remains Of Force

20.45 21.30 Scelet

22.00 22.45 Dragon´s Eye (POL)

23.15 00.00 Monika Agreba se Seven (Ml.B)

Změna programu vyhrazena!