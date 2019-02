ZLÍN - Skutečně kvalitní umělecký zážitek chce nabídnout zlínskému publiku zpěvačka Petra Janů. S Filharmonií Bohuslava Martinů, kterou bude tentokrát řídit pražský dirigent Zbyněk Müller, si zanotuje v Domě umění melodie slavného amerického jazzového skladatele George Gershwina.

Petra Janů | Foto: DENÍK

Společně tak uctí sedmdesáté výročí jeho předčasné smrti, jež připadá na letošní rok. Pro velký zájem se ve Zlíně uskuteční hned dvě vystoupení, a to zítra a pozítří od 19 hodin. Písně George Gershwina má Petra Janů na svém repertoáru už od roku 1993, kdy také natočila album se čtrnácti skladbami známého amerického skladatele.

„Skladby pak byly v prosinci téhož roku představeny veřejnosti na prestižním koncertě v Rudolfinu,“ uvedl manažer Petry Janů Michal Zelenka. Od té doby zazpívala Janů Gershwinovy skladby několikrát před českým i zahraničním publikem. Do Zlína s nimi přijíždí poprvé.

A proč se zpěvačka rozhodla právě pro Gershwina? „Byla to pro ni výzva. Chtěla zpívat něco, co je opravdu náročné. Já myslím, že nic lepšího a těžšího než právě Gershwinovy skladby snad ani není. Navíc je to repertoár, který se dá použít kdekoli na světě,“ řekl Zelenka.

Na programu večera nazvaného Pocta Gershwinovi nebude vedle řady dalších melodií chybět ani slavná Rhapsody in Blue v podání filharmoniků a hostujícího klavíristy Karla Košárka. Písně z Gershwinovy dílny si budou moci návštěvníci užít jak v anglickém originále, tak i v češtině. „Některé ze skladeb, jež má Petra Janů na repertoáru, jsou s původními texty, jiné zazpívá v české verzi,“ vysvětlila dramaturgyně filharmonie Jindřiška Keferová.

Kromě toho zazní i melodie amerického skladatele Jerome Kerna. „Kerna jsme na program zařadili, protože se k němu Gershwin hlásil jako ke svému vzoru,“ dodala Keferová.