Heavy metalovou kapelu Power 5 z Brumova-Bylnice netřeba mnohým fanouškům představovat. Na pódiích v regionu, v nejzazších koutech České republiky, ale i v zahraničí vystupuje v mírně pozměněných sestavách od roku 1996. Letos slaví skupina 25 let od vzniku. Výroční koncert i narozeninový dárek v podobě vydání alba zabrzdil covid. Jak se s nástrahami doby kapela vyrovnává líčí spoluzakladatel z bratrského dua Škrabalů Oldřich.

Každý rok zhruba v polovině února míváte narozeninový koncert. Letos to neklaplo…

Naše první vystoupení v historii kapely bylo 16. února 1996 ve Valašských Příkazech. Každý rok v této době slavíme koncertem na pódiu, ale letos jsme to museli zrušit. Chtěli jsme také oslavit výročí vydáním nového alba s názvem Adrenalin. Oslovili jsme fanoušky přes Startovač (server k financování kreativních projektů – pozn. redakce), zachovali se skvěle, vybrala se bombastická částka, ale covid nás přibrzdil. Brácha Milan zažil komplikovaný průběh nemoci, začal točit bicí až v lednu. Poslední údery natloukl až začátkem února. Já jsem ještě první týden v březnu některé party dozpívával.

O kolik se vydání desky zpozdí?

Teď bude následovat mix a mastering. Pak zadáme desku do výroby, odhadujeme, že by mohla být v dubnu hotová.

Říkal jste, že se bicí dotáčely jako poslední. Nahrávání probíhalo opačně než je zvykem?

Ano, bylo to v obráceném gardu. Většinou se točí bicí jako základ, pak se přilepuje basa, kytary a nakonec zpěv. My jsme nahrávali kytary, basu, zpěv a netradičně končili bubny. Byla to pro nás nová zkušenost. Každý točil sám, do studia jsme chodili po jednom. Celé to trvalo od října do března. Nahrávání této desky bylo nejzdlouhavější v porovnání s ostatními, i když materiál jsme měli dobře nachystaný. Všechno bylo připravené, jako na živé hraní. Každý věděl co, kde a jak má hrát. Jenže asáhla pandemie.

Co nová deska nabídne?

Bude na ní devět skladeb. Všechny autorské, hudbu děláme celá kapela, texty píšu už moc roků já. Celá deska je trochu jiná. Snažili jsme se o jednoduchost, myslím, že je taková volná, lehká, rozverná. Bude na ní rukopis Power 5, ale vybočí jiným přístupem. Vykašlali jsme se na všechny parametry, dělali jsme ji, jak to cítíme. Takže navzdory pesimismu dnešní doby, myslím, že nakonec vznikla deska veselá. A taky mám pocit, že obsahuje spoustu „rádiových“ písniček a písniček do auta. Takovou ještě nemáme.

Proč se tato, v pořadí osmá deska jmenuje zrovna Adrenalin?

Titulní skladbu jsem napsal kvůli klukům, kteří trénují tady v bikeparku v Brumově. Máme tu přímo v areálu zkušebnu, když vidím ty triky, co dokážou a skáčou na kolech, to je neuvěřitelné a bombastické. Je to nebezpečné, ale kluci jsou mladí, myslí si, že jsou nesmrtelní a strach asi neznají. Takže písnička Adrenalin vznikla poté, co jsem viděl jejich kousky. Chceme na ni natočit i klip s tím, že bikeři by v něm mohli účinkovat. Paralelně skladba vyjadřuje, že naše kapela ze sebe také ještě dokáže vydolovat energii. Celá deska jede od začátku do konce, všechny písničky jsou takový muzikantský adrenalin.

O čem jsou další písničky?

Jak jsem říkal, Adrenalin je reakce na sportovce, které vidím, píseň Vzdálenosti je zase o potkávání se, o vztahu, který nakonec nevyjde. Text není ve finále ani pozitivní. Noční ulice zase o tom, co teď lidem chybí – to paření, kdy jdou po ulici, můžou zapadnout do restauračky a sedět tam klidně do rána. Původně to nebyl záměr, ale ten text tak nakonec vyšel.

Jak vás vůbec napadají texty, jak je tvoříte?

Texty vznikají v lese. Nejlepší pro mě je vzít čistý papír, jít do lesa a pouštět si nahrávku pořád do kola. Je to můj systém, který mi skoro pokaždé vychází. Začne mi běžet klip. Nejdřív naskakuje jakási svahilština, z ní vypadne nějaké slovo a už je to tam. Už začínám psát. V lese mám klid, v uchu jedno sluchátko pomalu pochoduju, v rytmu skladby, ujdu i několik kilometrů. Takže klip nějak běží, já píšu, pak text týden čistím a tak to vzniká. Dnes to přichází volně. Kdysi jsem napsal monotématické album o Valašsku, valašských vzpourách konkrétně z 18. století (1751 Tvoje zem – pozn. redakce). Vyprávěl jsem písničky jako příběh, mělo to scénář. Ale bylo strašně náročné to vyprávění udržet. Jsem rád, že jsem to dokázal a neprávem je tato deska trochu v pozadí u našich fandů.

Přeskočme k živým hraním, jak často Power 5 koncertuje, je to o zábavách, nebo spíš klubech, co máte za sebou a co plánujete?

Zábavová éra kapely trvala asi tři roky z těch pětadvaceti. Poslední velké turné bylo po horách u Popradu. Na tour jsme se dostali i na tak vzdálená místa jako je Krosno v Polsku až u hranic s Ruskem, to byla štreka. Po Polsku jsme vůbec najezdili spoustu kilometrů. Vystupovali jsme taky v Německu. Ale hlavní hraní bude vždycky v České a Slovenské republice. Vystupujeme v průměru asi na pětadvaceti koncertech ročně. Ale teď se snažíme vybírat vystoupení, která mají dopad. Chceme, aby muziku, kterou hrajeme, měli lidi rádi a poslouchali ji. Snažíme se vystupovat na rockových akcích, tam je naše publikum. Jsme vděční za to, že jsme si mohli zahrát jako předskokani nebo ve společnosti kapel Accept, Helloween, Gammaray, amerických W.A.S.P. či jet turné se španělskými Dark Moor. Vystupovali jsme s Alešem Brychtou, Citrony, Arakainem. Za to jsme strašně vděční.

Co chystáte v nejbližší době?

Všechno budeme směřovat k prezentování nové desky. Z minulosti máme zkušenost, že jsme po natočení byli vyčerpaní jak finančně, tak fyzicky. Teď se znova zhluboka nadechneme a uděláme daleko lepší promo. Chceme, aby bylo o desce slyšet, že je, že funguje. Dříve jsme tu sílu neměli. Teď máme člověka zvenčí, Pavla Vaculíka z Liptálu, který má zkušenosti a pomůže nám s tím.

Mluvil jste o poděkování věrným fanouškům. Kdy se můžou těšit?

Hned jak to bude možné, jakmile povolí třeba sto lidí na koncertě, tak to odpálíme. Spočítáme dárce ze Startovače, kteří nás podpořili, a myslím, že se do toho čísla vlezem. Nejde vůbec o to, abychom naplnili sál. Jedná se o to poděkovat těm, kteří do toho šli a poslali nám peníze, čímž vytvořili základ k natočení alba.

Co byste vzkázal fanouškům na závěr?

Koupili jsme vloni dodávku, jsme připravení jezdit se svým malým aparátem a hrát. I v době, která přijde. Uvidíme, jaká bude, nechceme stahovat gatě, když brod je ještě daleko. Budeme chtít novou desku prezentovat živými koncerty daleko víc, než v minulosti. Fanouškům moc děkujeme a těšíme se na ně. Chybí nám jejich zpětná vazba. Živý koncert je důležitý, atmosféra na něm je nenahraditelná. Energie našich příznivců už nám moc chybí. Buďte hlavně zdraví. „Power 5, vždycky live“ – naše heslo se nemění, díky!

Současná sestava Power 5:

Oldřich Škrabal – zpěv

Milan Škrabal – bicí, vokály

Lukáš Langer – kytary,

Jiří Jagoš – baskytara

Bývalí členové Power 5:

Ivan Strnad – kytara, Karel Paciorek – baskytara, Zdeněk Putala – klávesy, Zdeněk Kopeček – kytara, Richard Filák – baskytara, Martin Valčík – klávesy, Petr Palacký – klávesy (hostující)

Diskografie Power 5: