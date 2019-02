Zlín – Část ansámblu Městského divadla Zlín nastudoval pod režijním vedenímJanky Ryšánek Schmiedtovénovinku pro jeviště Studia Z. Svoje publikum divadelníci potěší inscenací Fridy Kahlo, a to v sobotu 6. března od 19 hodin.

Janka Ryšánek Schmiedtová. | Foto: Archív divadla

Příběh slavné mexické malířky Schmiedtová zpracovala přímo pro zlínskou scénu. Do původně zamýšleného monodramatu režisérka nakonec obsadila Fridy dvě. Tamaru Komínkovou a Evu Daňkovou. „Když jsem byla Městským divadlem před dvěmi lety oslovená a domluvili jsme se na tématu Fridy, začala jsem o ní studovat veškeré materiály. Přemýšlela jsem, jak bych chtěla tuto velkou látku uchopit,“ zavzpomínala mladá režisérka.

Jak se to ale stane, že koncept hry se od původní myšlenky tak zásadně odchýlí?

To je jednoduché. Její zásadní problém je ten, že žije v extrémech. Na jednu stranu velmi extrémně prožívá to, aby byla dokonalou manželkou a matkou, milující osobností a partnerkou Diega Rivery, na druhé straně by se v ten samý moment chtěla nějakým způsobem sama prosadit. A najednou se dostává do rozporu. Přestává být dokonalou manželkou a začíná být samostatnou ženou. Neustále žila ve velkých paradoxech. Na jedné straně byla levicová intelektuálka, na straně druhé byla věřící člověk. Na jedné straně vyžadovala, aby jí byl manžel věrný, na straně druhé ona sama nedokázala být věrná. Bylo mi jasné, že Frida není jedna, ale dvě. Dvě naprosto odlišné strany, které se v člověku hádají a perou, ale přitom se snaží nějakým způsobem spolu kooperovat a hledají smíření.

Mají na jevišti obě herečky dostatek prostoru? Jak jste uvedli do praxe, aby se tyto dvě postavy na pódiu nebily a aby divák váš záměr pochopil?

Stále to řešíme. (Úsměv.) Nemůžou fungovat jako sestry nebo přítelkyně, ale musí to být jedna postava. Základní princip je ten, že každá z nich dostala nějaké své povahové rysy a hraje půlku Fridy Kahlo. To tak těžké nebylo. Teď jde o to, aby to nebyl rozhovor dvou sester, ale rozhovor dvou Frid v jedné hlavě.

Nedílnou součástí inscenace bude také živá kapela. Prostory Studia Z jsou ale velmi komorní. Jak se všichni vlezete na jeviště?

Můj první vjem byl, že se tady všichni pobijou. (Smích.) Ale zatím se všichni dobře vejdou a kapela funguje skvěle. Už jen proto, že na jevišti řešíme velmi hluboké ženské emoce. Kapela, která je do velké míry punková a do velké míry chlapská záležitost, nám ty emoce krásně dostává na nulu a nedostáváme se do patosu a do nějakého přehrávání. Jde o holešovskou skupinu Los Perdidos, která hraje mexické revoluční písně. Hudbu pro ně složil Mario Buzzi.

Bylo složité skloubit čas hudebníků, herců a váš čas do společných zkoušek?

Upřímně nejsložitější bylo, když jsme měli první zkoušku. Protože se nic nenazkoušelo a stal se z toho koncert. (Smích.) Takže jsme je do inscenace museli nějakým způsobem včlenit a pak už šlo všechno hladce. I když je to jejich první spolupráce s divadlem, velmi rychle pochopili věci jako jsou narážky a stylizace a přistupovali k práci pozitivně a s nadšením.

Už dříve jste řekla, že Frida je v každé ženě. Jste o tom stále přesvědčená?

Ano. Já si skoro myslím, že Frida je v každém člověku, ale samozřejmě jako žena nemůžu mluvit za muže. Domnívám se, že každý z nás si občas musí obhájit svoji cestu, na kterou se dá. Většinou přijde moment, kdy si žena musí obhájit, jestli chce být víc rodinný typ nebo chce mít svoji kariéru. Protože ať se snažíme vyrovnat mužům co to jde, stále jsme v první řadě matky. V dnešním světě, kdy se stále víc myslí na kariéru, peníze a moc, jsme v znevýhodněné pozici. Spousta z nás řeší, jakým způsobem zůstat soběstačnou, emancipovanou a nezávislou, ale zároveň mít rodinu.

Už téměř dva roky žijete s Fridou. Teď je pár dnů před premiérou. Jaké máte pocity?

Aktuálně takové, že už nechci vidět ani jeden obraz Fridy Kahlo. (Úsměv.) Jsem strašně přehlcená. Jsem hrozně ráda, že jsme se rozhodli nejít tou životopisnou cestou. Nehrajeme jen o Fridě, ale o ženách vůbec. O nutnosti a pocitu smíření. Každopádně po premiéře si od ní potřebuju trochu odpočinout, abych znovu docenila její kvality.

S jakými pocity by lidé měli odcházet z představení?

Frida se nebála citů, patosu, nebála se být trapná, příliš zamilovaná, nebála se být čistě subjektivní. City a emoční stránku prožívala naplno. Což někdy samozřejmě může být peklo, ale na druhou stranu je to také úplně jednoduchý projev člověka. Na dnešní době se mi nelíbí, jak se všichni snažíme být diplomaté, bojíme se vstupovat do vyhrocených konfliktů a spíše vedeme zákopovou dlouhou válku. Myslím, že si z ní můžeme vzít příklad.