Rockový klub bude patřit dětem a pohádkám

Zlín - Masters of Rock Café na Čepkově se na několik sobot stane domovem pro pohádkové postavičky. Od ledna až do dubna vždy jeden víkendový den vměsíci zavítá do Zlína divadelní soubor spohádkou pro malé ivelké diváky.

„Začneme již příští sobotu, kdy k nám přijede brněnské Divadlo Koráb s příběhem Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Divadlu Drak z Hradce Králové bude patřit odpoledne 14. února. Herci nabídnou pohádku Perníková chaloupka,“ prozradila organizátorka akce Pavla Jahodová. Jak dále uvedla, přesně o měsíc později dorazí do krajského města pražské Divadlo Pohádka s inscenací Jak se Honza učil čarovat. Muzikál Kocourek Modroočko v podání brněnského Divadla Špílberg pobaví návštěvníky klubu 11. dubna. Brněnské Divadlo Koráb těší své příznivce již řadu let. Děti si mohou vybrat hned z deseti pohádkových titulů. Dlouhý, Široký a Bystrozraký je klasická pohádka s písničkami a loutkami v podání tří herců. Dlouhý se ze svých čtyřiceti centimetrů dokáže vytáhnout až do dvou metrů, Široký se šíří k neudržení a Bystrozraký po sundání šátku bystří své světelné oči. Samozřejmě nemůže chybět ani zlý černokněžník. „Za deset let, co příběh hrajeme, jsme na jevišti zažili celou řádku veselých a nečekaných situací. Když třeba princezně mimo scénář spadla paruka, děti se mohly uřehtat,“ zavzpomínal principál Radim Koráb. Dvě ztracené děti, nepříjemná ježibaba a sladká Perníková chaloupka, které jde jen stěží odolat, patří k české pohádkové klasice. Tentokrát ji zlínskému publiku představí hradecké Divadlo Drak. Ansámbl hraje představení pro nejširší veřejnost. Od dětí z mateřských školek po dědečky a babičky. Poslední dobou jsou nejoblíbenější rodinná představení, kdy divadlo navštěvují rodiče s dětmi. Drak zahraje ročně přibližně tři stovky představení a pobaví při nich více jak osmdesát tisíc diváků. „Perníková chaloupka ty nejmenší vždycky zaujme. Jednou se nám v Olomouci stalo, že když se hlediště vyprázdnilo, našli jsme po dětech loužičky. Tak jsme je bavili, že si ani nestihly odskočit,“ řekl se smíchem herec Filip Huml. V pohádkovém muzikálu Jak se Honza učil čaroval podle námětu Jaroslava Pustky, s hudbou Romana Krebse, se setká Honza s kouzelníkem. A v březnu zavítá i do Zlína společně s pražským Divadlem Pohádka. „Hloupý Honza opět pozná, že bez práce nejsou buchty, a že kouzla nejsou žádné čáry. Příběhu nechybí opravdová kouzla, rozmazlená princezna, výpravná malovaná scéna a kostýmy. Celou inscenaci umocňují vtipné dialogy a řada melodických písniček,“ prozradil autor muzikálu Tomáš Kraucher. Posledním pohádkovým titulem bude poeticky laděný muzikál s písničkami Marka Ebena Kocourek Modroočko v podání herců z brněnského Divadla Špílberg. „Ústřední postava kocourek Modroočko vypráví příběhy ze svého deníku. Děti se tak seznámí se spoustou postaviček ze světa zvířat. Kromě věrných přátel Modroočka, kočky Zelenoočky a kocoura Bělovouse, poznáme i Krtka, Zajíce, Křečka, ba i nebezpečnou Zmiji. Nakonec vše dobře dopadne a Modroočko najde svou životní lásku kočku Kiki,“ přiblížil ředitel divadla Ludvík Faruga. Všechna představení začnou vždy v 15 hodin.

Autor: Silvie Pospíšilová