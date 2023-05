Vyprodávají sály, stadiony a amfiteátry. Rocková kapela Traktor se v posledních letech nese na vlně úspěchu, ale její zakladatel a frontman Martin Kapek stojí nohama pevně na zemi. V exkluzivním rozhovoru pro Deník poodhalil jak vznikl největší hit Letokruhy, nebo proč se Traktoři nehrají v komerčních rádiích.

Koncert Traktor v Prostějově. 1.4. 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

Vyrážíte na letní tour. Jakou chystáte skladbu venkovních koncertů?

V repertoáru máme novinky, o kterých víme, že se lidem líbí a píšou si o ně. Samozřejmě nemohou chybět ani ty nosné skladby Traktoru, které vznikaly za posledních deset, patnáct let. Snažíme se tedy zahrát nové i starší skladby, které lidi chtějí a nás baví.

Letošní jaro není co se týká počasí zatím nakloněno…

Slet čarodějnic ve Žraloku. Martin Kapek (vpravo) se správcem kempu Petrem Piňosem.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilS tím se nedá nic dělat. V minulosti jsme odehráli několik koncertů v dešti, nejsme z cukru. Vnímám to spíše pozitivně, protože i když prší nebo je chladno, přichází spousta lidí a z pódia vnímáme, že jsou spokojení.

Na co se mohou letos vaši fanoušci těšit?

V zimě jsme odehráli patnáct koncertů v klubech, ve větších sálech a hráli jsme trochu jiné písničky. Teď nás čeká mnoho vystoupení po celé republice i na Slovensku. Do konce září se nezastavíme. Na letních koncertech budeme hrát kusy, které lidé nejvíce znají. Moc se těšíme.

VIDEO: Čarodějnice ve Žraloku rozpálili rockeři. Buráceli Traktor a Alkehol

Jak přežil Traktor dobu covidovou?

Přežili jsme ji velmi dobře. Řekli jsme si, že se z toho nezblázníme. Když jsme nemohli hrát venku, rozhodli jsme se udělat desku. Měli jsme na ni spoustu času. Téměř na půl roku jsme se zavřeli ve studiu. Tvořili jsme, nahrávali a panovala velmi dobrá nálada. I když se nejednalo o příznivou dobu, vzali jsme si z ní to nejlepší, co jsme mohli.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Martin Kapek

- narozen 8. dubna 1974 v Ostravě

- žije ve Skaličce na Přerovsku

- zpěvák skupiny Traktor, tour promotér představení Partička

Co vás inspiruje při skládání písní?

Skládám písničky na témata, která mě denně obklopují. Jednou je inspirací rodina, podruhé nějaký lidský příběh, pak i co se děje ve světě. Moje písně jsou zkrátka ze života. Každý autor píše podle toho, co ho potkává dnes a denně.

Nová deska Sedmá strana kostky se trochu odlišuje od těch předešlých…

Ano, šel jsem hodně do hloubky. Už k předposlední desce nám psala spousta lidí, že nad našimi texty musí hodně přemýšlet. Samozřejmě ne nad všemi. Hlavně jsem chtěl použít témata, které ještě nikdo nemá. Věřte, že to je to nejtěžší a prakticky to už ani nejde. (smích)

Dalo to hodně práce?

Hodně jsme nad tím hloubali. Vzali jsme běžné téma, ale naším cílem bylo ho upravit metaforicky. Musím říct, že mi kluci s texty hodně pomohli a dílo se podařilo.

Neměli jste strach, jak lidé novou desku přijmou?

No, i pár kolegů muzikantů nám řeklo, že máme velkou odvahu. Lidi ji ale přijali perfektně. Během pár týdnů jsme dostali zlatou desku a následně jsme obdrželi i platinovou.

Největším hitem Traktoru jsou Letokruhy. Čekal jste, že se tahle píseň tak chytí?

Vůbec jsem si to nemyslel. Letokruhy vznikaly v hodně emotivním období. Zemřel mi nečekaně kamarád, mladý čtyřicátník. Já si uvědomil, že nic není automatické a jak je život pomíjivý. Píseň je plná emocí a právě tohle téma potkalo úplně všechny lidi.

Zdroj: Youtube

O které skladbě jste si naopak myslel, že se stane hitem a skutečnost je jiná?

Já takhle vůbec nepřemýšlím. Samozřejmě, že když už tu píseň nahráváme, tak si říkáme, že tahle se bude líbit víc posluchačům, tahle zase muzikantům. Snažíme se o to, aby každé album bylo košaté. S jednolitým zvukem a společným tématem. Jedna píseň je zkrátka taková, druhá maková.

Proč se nehraje Traktor v komerčních rádiích?

My nepotřebujeme být v komerčních rádiích. Vůbec mě to nemrzí. V dnešní době, když si chce někdo poslechnout rockovou muziku, má možnost si ji na internetu najít. Naši posluchači si nás najdou a my se nepotřebujeme podbízet třicetkrát za den.

Slet čarodějnic ve Žraloku. 29.4. 2023Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilČasto zmiňujete fanoušky. Jezdí za vámi po celé republice, vnímáte to?

Každý úspěch kapely nás posouvá dál. My jsme kapela, která neusíná na vavřínech. Právě fanoušci jsou tím hnacím motorem, který nás žene dopředu.



Plníte sály a hlediště napříč celou republikou. Užíváte si to?

Pro nás je důležité, že ať už hrajeme v Ostravě nebo Aši, tak vždy naplníme sál a lidi se s námi baví. Chodí nám velice pozitivní ohlasy, například, že měl člověk mizernou náladu a náš koncert ho nechal na bolístky zapomenout.



DISKOGRAFIE TRAKTOR

S vlečkou se to lépe táhne (2004)

69 (2009)

Tmel (2011)

Alcatra´n´z (2013)

Artefuck´t (2016)

LIVE – Prach a vzduch (2018)

Šachoffnice (2018)

Sedmá strana kostky (2021)

7SK – LIVE (2022)