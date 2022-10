Ten je v odborných kruzích pokládán za jednoho z největších žijících jazzových klavíristů neamerického původu. Večer nabídne unikátní vhled do současné světové jazzové scény a z hlediska stylově-žánrového zaměření značně rozšíří a obohatí program festivalu Harmonia Moraviae 2022. Koncert přinese autorskou tvorbu, úpravy českých a švédských lidových písní a nebudou chybět jazzové standardy.

Mezinárodní festival Harmonia Moraviae, který slaví letos 20. jubilejní ročník, potrvá do 20. října, kdy vyvrcholí koncertem s dirigentem Jakubem Hrůšou a sólistou večera pianistou Ivo Kahánkem.

Festival každoročně předkládá svým posluchačům koncerty vysokých kvalit s vynikajícími dirigenty, sólisty a hudebními soubory, proto si vybudoval renomé mimořádné kulturní události v celém zlínském regionu. Během dvaceti let zde vystoupili například Magdalena Kožená, Dagmar Pecková, Eva Urbanová, Václav Hudeček, Iva Bittová, Bára Basiková a mnoho dalších umělců.

Historie festivalu

Původně byl festival koncipován jako přehlídka duchovní hudby. Harmonia znamená souzvuk, jež rozeznívá chrámy a kostel. Měl proto být jakýmsi duchovním ostrovem nejen v práci filharmonie, ale i určitým pozastavením a zamyšlením pro samotné posluchače.

Především v počátcích, kdy byl festival zaměřen výhradně na duchovní hudbu, zavítal prostřednictvím svých koncertů do významných sakrálních památek Zlínského kraje, například do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně, kostela sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, poutního chrámu Narození Panny Marie ve Zlíně – Štípě nebo do kostela sv. Mořice v Kroměříži.

Od roku 2008 se festival stal členem Asociace hudebních festivalů ČR.