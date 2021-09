Ta zároveň otevře i 25. ročník česko-slovenského divadelního festivalu Setkání Stretnutie.

„Letos je to třicet let, kdy Jaroušek, jak mu všichni říkáme, připravil ve zlínském divadle svou první scénografii. Šlo o titul Píseň písní. Nemohl začít ničím jiným než milostnou poezií, plnou erotičnosti a podmanivé lyričnosti, která má jednu podstatnou vlastnost – zdánlivě prosté é vyjadřovací prvky slouží silné výpovědi. To přesně je pro mne Jaroušek a jeho práce. Zlínské divadlo ovlivnil jako málokdo,“ uvedl Petr Michálek.

Jaroslav Čermák začínal ve zlínském divadle jako kulisák a strojník. Jako scénograf je podepsán pod téměř 60 inscenacemi ve Velkém sále, Studiu Z i klubové Dílně.