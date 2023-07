/FOTOGALERIE/ Chinaski, Jelen, Tomáš Klus, Fleret, Vlasta Redl, slovenská Sima, Sto zvířat, Traktor, Vypsaná fiXa, Alkehol, Helmutova stříkačka. To byla největší hudební lákadla 16. ročníku rodinného hudebního festivalu Karpaty Fest ve Slavičíně, který se v tamním zámeckém parku koná vždy o prvním prázdninovém víkendu. A že šlo letos o mimořádně správný výběr interpretů, svědčí také extrémní zájem diváků.

Slavičínský Karpaty Fest praskal ve švech. Padly všechny rekordy v návštěvnosti. 1. července 2023 | Foto: Pavla Máčalová, se souhlasem

„V pátek to bylo 5700 lidí, v sobotu už zájem překročil šest tisíc platících. Je to neuvěřitelné. Absolutní rekord. Spokojenost ve všech směrech. Víc lidí už se sem nevleze. Přijeli z Liberce, z Mariánských lázní, ze Slovenska, vstupenky jsme posílali i do Šumperka,“ řekl Deníku organizátor festivalu Marcel Zvonek a poznamenal, že dokonce i stanové městečko je v těchto dnech ve Slavičíně beznadějně zaplněné.

A kde vidí Marcel Zvonek příčinu letošního extrémního zájmu o Karpaty Fest? „Je to o výběru kapel, o prostředí i o dlouholetém budování dobrého jména. Z každého ročníku jsme se vždy dokázali ponaučit a za těch 16 let se nám akci podařilo vymazlit téměř k dokonalosti,“ tvrdí Marcel Zvonek.

Napajedelský Burger festival přilákal na 1500 lidí

K dobru pak přidává jednu čerstvou historku. „To se Vlasta Redl na pódiu zeptal, který magor že jej pozval vystupovat po metalové kapele. A vzápětí dodal, že si tak skvěle už dlouho nezahrál,“ usmíval se pořadatel Karpaty Festu.