„Obě soutěže jsou již neodmyslitelnou součástí nedělního programu a těší se velké oblibě jak mezi účastníky, tak i návštěvníky, kteří mohou soutěžní vzorky ochutnat. Zapojit se mohou jak profesionálové, tak i amatéři z řad hobby kuchařek a kuchařů,“ říká ředitel Karlovského gastrofestivalu Tomáš Blabla.

Soutěž o nejlepší klobásu se bude letos konat již popáté. Zúčastnit se jí může kdokoli, kdo doručí čtyři kusy vlastnoručně vyrobené klobásy do čtvrtku 3. října do pořádajícího Penzionu Pod Pralesem. Při gastrofestivalu pak vzorky nejprve posoudí porota, následně je budou moci v neděli 6. října od 11:30 hodin ochutnat i návštěvníci.

„Soutěž má za sebou již pět ročníků. Letošní vítězové se mohou opět těšit na ceny v podobě piva z našeho Karlovského minipivovaru,“ informoval Lubor Gášek z Penzionu Pod Pralesem. Zajímavostí je, že loni zvítězila poprvé žena, místní kuchařka Jarka Matyščáková z Velkých Karlovic.

Soutěž o nejlepší valašský frgál má ještě delší tradici. Ve Velkých Karlovicích se konala již řadu let před vznikem Karlovského gastrofestivalu, letošní ročník je tak celkově osmnáctý.

„V hlavní kategorii porota hodnotí koláče vyrobené dle pravidel Evropské unie z roku 2013 – tedy takové, které mají 30 cm v průměru, váží 600 gramů, mají jednodruhovou náplň a byly vyrobeny na území Valašska. Kdo pochází odjinud nebo chce předvést svou fantazii upečením koláče netradičního tvaru či velikosti, může se zapojit do zvláštní kategorie pro kuriózní a jiné koláče. Je skvělou příležitostí třeba i pro odborné a gastronomické školy. K účasti v soutěži stačí přivézt koláč v neděli 6. října do 9:30 hodin do Velkých Karlovic,“ dodala ředitelka pořádajícího Spa hotelu Lanterna Zuzana Vašutová.

Veřejná ochutnávka pak začne v pravé poledne. Loni porota hodnotila šest desítek koláčů, vítězkou se stala Anna Šauerová ze sousední obce Karolinka. Vítězové se opět mohou těšit na ceny od Resortu Valachy, značky ETA a časopisu Apetit.

Hlavní program Karlovského gastrofestivalu se bude konat v sobotu 5. a neděli 6. října a opět nabídne ochutnávky specialit u místních hotelů, penzionů a restaurací rozesetých na 3,5 km v údolí Léskové, ale také mezinárodní farmářský trh, kuchařské show, frgálovou manufakturu s možností zkusit si výrobu frgálů a další doprovodný program.

Třešinkou na dortu bude opět Michelinská galavečeře a Michelinský oběd ve Spa hotelu Lanterna, letos pod taktovkou první a jediné ženské držitelky prestižní michelinské hvězdy ve střední Evropě, maďarské šéfkuchařky Eszter Palágyi. www.karlovskygastrofestival.cz