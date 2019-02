Zlín - /SOUTĚŽ UKONČENA/ Zlínský deník vám přináší dárkový balík v podobě soutěží o vstupenky na tři koncerty. Všechny lístky rozdáme během pěti dnů. Začínáme už dnes a skončíme ve středu 15. února.

Dánská rocková skupina D-A-D | Foto: archiv kapely

O jaké akce jde?

ZOČI VOČI live! + support: ŽÁDNEJ STRES

Akce se koná v klubu Golem Zlín 17. února. Vyhrát můžete 5x2 vstupenky

ZOČI VOČI: Pop-punková skupina z Nitry, která je momentálně nominovaná na cenu Slávik 2011 přijede do Zlína představit své nové cd "Nikto z nás nie je bez chýb" Více zde.

ŽÁDNEJ STRES: Ska-punková kapela z Třemošic u Pardubic přijede se svou deskou „Je to vono!

Afterparty v rockovém stylu

HOOFBEATS & GOLEM MUSIC CLUB presents DnB ROLLING DEEP

Akce se koná v klubu Golem Zlín 18. února. Vyhrát můžete 3x2 vstupenky

Main stage: DJane KATCHA Více čtěte zde, Support DJs: APOKA, BUSTER, JOSH

D-A-D



Akce se koná v Masters of Rock Café Zlín 18. února. Vyhrát můžete 5x2 vstupenky

Nejpopulárnější dánská rocková fantastická čtyřka D-A-D, slavící již 27 let na scéně, se po 3 letech vrací do světového povědomí! Čtěte zde.

Ryzí a přímočarý rock´n´roll kapely ohromuje celý svět již po dlouhá léta. D-A-D byli headlinery snad všech největších festivalů v Evropě. Slibují přímo euforický zážitek, tak u toho nesmíte chybět!

Jak můžete vyhrát?

Je to velmi jednoduché. V termínu od dnešního dne do 15. února do 13 hodiny stačí správně odpovědět na soutěžní otázku.

Soutěžní otázka: V jakém jazyce převážně zpívají Zoči Voči? Odpovědi posílejte nejpozději do středy 15. února 2012 do 13.00 hodin na e-mailovou adresu zuzana.raskova(zavináč)denik.cz a nezapomeňte uvést své jméno, město a kontakt a preferovanou akci, na kterou byste chtěli vyhrát vstupenky.

Soutěž probíhá do vyčerpání počtu výherců, nejdéle do uvedeného data.Odpovědi došlé po termínu jsou neplatné. První a pak každá 5. správná odpověď vyhrává 2 vstupenky na jednu z výše uvedených akcí.

Správná odpověď: slovensky Výherci: ZOČI VOČI

Lukáš Vaculík, Bohuslavice u Zlína

Markéta Šindlerová; Brumov

David Výchopeň, Zlín

Hana Kovářová, Slušovice

Daniel Svoreň, Slovensko D-A-D

Jana Kubíčková, Zlín

Michal Chytil, Zlín

Zuzana Vaňková,Brumov-Bylnice

Simona Štulířová, Kudlovice

Michal Kozubík,Trnava u Zlína DJ KATCHA

David Talaš, Zlín

František Polach, Všemina

Ondřej Plášek, Provodov

Pravidla soutěží zde