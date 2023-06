Na Den dětí, ve čtvrtek 1. června, odstartuje už 63. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Do Zlína přijedou osobnosti českého i zahraničního filmu, v kinosálech bude uvedeno 295 snímků z 50 zemí světa, mnohé z nich ve světových premiérách.

Socha Zlatého střevíčku je už na svém místě u Kongresového centra; středa 31. května 2023 | Foto: Deník/Dominik Pohludka

Mezi nimi i zahajovací film pro dětské diváky, animovaný česko-slovensko-maďarský snímek Tonda, Slávka a kouzelné světlo, a kanadský film Billie Blue, který zhlédnou hosté večerního zahájení pro dospělé. Zlatý střevíček při zahajovacím ceremoniálu převezme herec Pavel Nový.

Letošní 63. zlínský filmový festival odstartuje na Den dětí. Co nabídne?

Doprovodný program festivalu tradičně zahrnuje řadu workshopů, koncertů, výstav, besed, sportovních i jiných aktivit, vrací se oblíbené tančení v ulicích. První večer nabídne koncert Ewy Farne, americký blockbuster Top Gun: Maverick v letním kině i slavnostní ohňostroj.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI PRVNÍHO DNE:

Slavnostní zahájení letošního ročníku se uskuteční od 10 hodin v Kongresové centrum. Úvodní ceremoniál festivalu pro dětské diváky bude spojený se světovou premiérou česko-slovensko-maďarského animovaného filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo režiséra Filipa Pošivače. Film se účastní Mezinárodní soutěže celovečerních filmů pro děti do 10 let.

Slavnostní zahájení pro dospělé se uskuteční na stejném místě od 19 hodin. Ceremoniál nabídne světovou premiéra kanadského filmu Billie Blue. Film uvede delegace tvůrců - Mariloup Wolfe (režisérka), Liliane Skelly (představitelka titulní role) a Sarah-Maude Beauchesne (scenáristka).

Zlatý střevíček , ocenění za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež převezme herec Pavel Nový . Technologická agentura (TA ČR) zároveň vyhlásí vítěze Filmové ceny TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží". Soutěž byla určena pro žáky základních škol.

, . Technologická agentura (TA ČR) zároveň vyhlásí vítěze Filmové ceny TA ČR „Za popularizaci vědy mezi mládeží“. Soutěž byla určena pro žáky základních škol. Ve 22 hodin je připraven zahajovací ohňostroj u Kongresového centra. Barevná fire-show bude doprovázená hudbou k zahájení 63. ZFF.

Z filmového programu - Deník doporučuje:

I Like Movies (režie: Chandler Levack, Kanada, 2022, 100 min.), Golden Apple Cinema 2, 15.30 – Dospívající Lawrence je přímo posedlý světem filmu. Lidi kolem sebe vnímá jen jako pěšáky na své cestě stát se světovým filmařem. Debutující režisérka ve scénáři vycházela z vlastních zážitků prodavačky ve video obchodě a sází na neotřelé mladé herecké tváře. Více zde.

Moje drahá Zoe (režie: Gren Wells, USA, 2022, 94 min.), Golden Apple Cinema 5, 17.00 – Drama z období dospívání, v němž silný příběh o smutku a odolnosti vypráví šestnáctiletá Tess. Vyrovnat se se smrtí malé sestřičky jí nečekaně pomůže její biologický otec a také okouzlující mladík od vedle, který má však za sebou střety se zákonem. Více zde.

Dobrodružství v zemi Indiánů (režie: Sophie Farkas Bolla, Kanada, 2023, 89 min.), Golden Apple Cinema 6, 15.00 – Snímek je nejen malebným příběhem o odvaze, fantazii a neobvyklém přátelství, ale i exkurzí do života původních obyvatel Kanady. Více zde.

Co se hraje v letním kině:

Top Gun: Maverick (USA, 2022, 131 min.), 22.15 – Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky. Pilot je bravurní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun. Více zde.

Zajímavé doprovodné akce:

Ewa Farna, Letňák VIVA, 20.00 – Koncert jedné z našich nejúspěšnějších zpěvaček. Představí své hity, ale také nové písně z aktuální desky UMAMI.

Sama doma, nádvoří Kongresového centra, 12.30 až 14.00 – Živé vysílání oblíbeného pořadu ČT.

26. Salon filmových klapek, Kongresové centrum, 9.00 až 18.00 hodin – Autorská výstava výtvarně ztvárněných filmových klapek. Výstava potrvá do 3. června.

Tonda, Slávka a kouzelné světlo / Viki, sůva z nudlí, 100dola, Filmové ateliéry, 14.30 až 18.00 – Výstava dává nahlédnout za oponu příprav animovaných projektů. K vidění budou loutky, kulisy i představení použitých animačních technik filmu Filipa Pošivače i večerníčku Lucie Slunkové. Výstava potrvá do 3. června.

Kde se potkat s hvězdami:

Festival Café, náměstí Míru, 16.00 – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce jsou delegace k filmu Tonda, Slávka a kouzelné světlo a delegace k filmu Tajemství pana M.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Pavel Nový, Šimon Bilina, Nela Boudová, Jan Nedbal.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 15.00 – Setkání s festivalovými hvězdami: Šimon Bilina, Hana Drozdová, Pavel Nový, delegace k filmu Tajemství pana M.

Tipy na akce ve festivalových zónách:

Náměstí Míru:

- Kavárna POTMĚ, 14.00 až 19.00 – Unikátní prostor plně zatemněné kavárny, v níž obsluhují zrakově postižení, přibližuje vidícím život nevidomých v absolutní tmě. Kavárnu provozuje Světluška, dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, který pomáhá těžce zrakově postiženým.

- Den dětí s Yamahou, 14.00 až 19.00 – Interaktivní hudební stánek, tvoření, placky, kvízy, omalovánky, hudební nástroje k vyzkoušení, karaoke popstar, vystoupení žáků. Kapela Pro Tebe – koncert, 19.00.

Park Komenského:

- Dům České televize, 14.00 až 19.00 – Déčko slaví 10. narozeniny. Na programu je např. 16.00 Pohádky a MALÉhry, 17.00 ZVĚD, 18.50 Čtení z knížky.

- Bez poznání minulosti není budoucnosti, 14.00 až 18.00 – Program Fakulty humanitních studií UTB, ve kterém se každé dítě na chvíli může stát malým badatelem v historii a vizionářem pro budoucnost.

Sad Svobody a zlínský zámek:

- Generuj II, stan, 17.00 – Přednáška zaměřená na téma generování obrazů na základě textových příkazů (text-to-image), využívající technologie strojového učení a umělé inteligence. Přednáší pedagog ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně MgA. Jakub Hrdina, Ph.D.

- DJ Majkl, stan, 21.00

- Virtuální realita, zámek, 13.00 až 19.00

- AV MEDIA EVENTS – Zábavná interaktivní platforma k integraci virtuálních her do reálného světa. - VR v umění: Vytvoření zážitku ve světě fantazie a filmového triku – Představení a vysvětlení základních triků v prostoru a jejich převedení do virtuální reality, které při tvorbě využívají filmoví tvůrci. Návštěvníci se stanou jedněmi z nich a stavbu triku si sami vyzkouší prostřednictvím nejmodernější virtuální technologie.

- Festivalová ulička (u tržiště Pod Kaštany): Tančení v ulicích, 18.00 až 20.00 – Společenské standardní i latinskoamerické tance.