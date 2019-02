ZLÍN - Populární zpěvačka Ilona Csáková a brněnská kapela Kamelot spolupracovaly se studenty z Fakulty multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na videoklipu k duetu Slib. Natáčení proběhlo nezvykle rychle. Od první schůzky z 10. září trvalo pouhé tři týdny.

Obrazek z natáčeného klipu | Foto: DENÍK

„Se studentským štábem jsem ještě nikdy neměla tu čest spolupracovat. Jsem ráda, že se mi ta příležitost naskytla,“ prohlásila Csáková.

Podle vyjádření mladé režisérky Veroniky Mikalové bylo nadšení oboustranné. „Ilona a Roman Horký jsou spontánní lidé, proto se s nimi výborně pracuje,“ uvedla Mikalová.

Na hudebním videoklipu pracoval tým složený pouze z pěti členů. Mimo již zmíněné Mikalové se podíleli na natáčení ještě Jan Otruba jako scenárista a produkční se svým bratrem a asistentem Vítězslavem Otrubou. Dále potom David Červený jako hlavní kameraman a jeho pomocná ruka Martin Dedek.

Klip se odehrává v různých moravských lokacích a Csáková v něm ztvárnila bohyni větru. „Jako naschvál nám zrovna žádný vítr nefoukal. Štáb však projevil velkou profesionalitu a s problémem si poradil,“ pochvalovala si zpěvačka spolupráci.

Kamelot v říjnu vydal nové album u příležitosti oslav 25 let své existence. Jmenuje se jednoduše „25“, a to je také počet písní, které zde najdeme. „Na albu je výběr našich nejslavnějších písniček. Nechybí dvě novinky a duet s Ilonou Csákovou, ke kterému jsme natočili se studenty klip,“ přiblížil zpěvák Roman Horký.

Nebyl to ale první projekt, na němž fakulta spolupracovala se známou osobností. Již dříve natáčeli pro takové kapely, jako jsou například Buty nebo Divokej Bill. Videoklip na píseň Váha muší pro skupinu Divokej Bill vznikl rovněž pod taktovkou Jana Otruby. „Jsme rádi za každou příležitost točit s takovýmito osobnostmi české hudební scény,“ svěřil se Otruba.

V současnosti je již klip hotový a poslaný několika televizím. Ilona Csáková, Roman Horký a zástupci autorů videoklipu se navíc objeví tento čtvrtek v živé debatě na Čt24.

Jak hodnotí práci na videoklipu

Ilona Csáková

Se studentským štábem jsem ještě nikdy neměla tu čest spolupracovat a jsem tomu ráda, že jsem měla tu příležitost v rámci tohoto klipu. Bylo to příjemné, měli jsme krásné počasí, hrála jsem bohyni větru a zrovna jak naschvál příliš nefoukalo, ale štáb si s tím poradil, tým byl šikovný, taková magická kouzelná komunita, která umí tyhle triky, takže tam máme nakonec strašně moc větru.

Mám z toho strašně dobrý pocit a myslím si, že se ty obrázky budou divákům velmi líbit, protože jsou plné nápadů, flexibility, mladistvé energie a nadšení. To si myslím, že ten finální výtvor vždycky toto všecko zračí.

Tento duet vznikl na základě nabídky od Romana Horkého a já jsem to velmi ráda přijala, protože se mi ta píseň velmi líbí, melodicky, textově i aranží, a vlastně jsem to vzala i z toho důvodu, že když já jsem začínala vlastně svoji éru hudební, tak jsem taky začínala folkem a country, takže je mi to velmi blízké.

icméně ještě jsem poznala Romana osobně po těch letech, co se míjíme stále, jeho skvělou rodinu, manželku Ivanu, a přišlo mi to konstelačně tak výborný, že jsou to fajn lidi a krásná věc, takže jsem s nadšením řekla, že ano, že se velmi ráda zúčastním a ten duet s ním nazpívám.

Veronika Mikalová

Roman viděl jeden klip od Buty, co točil spolužák, a líbil se mu, a tak mi pak spolužák zavolal, jestli bych nechtěla dělat něco takového. Roman chtěl totiž něco poetického, a to se mi zrovna líbí, takové poetické věci, a tak nějak jsme si padli do noty.

Jsem ráda, že to můžu dělat, protože je to něco, co mě baví, zároveň to slouží někomu jako klip a navíc to můžu použít jako školní cvičení, takže je to super.

Tento klip vznikal asi ve třech nebo čtyřech týdnech, což je strašně rychlé, protože Roman už měl vybrané lokace, měl vybrané herce, takže nám to usnadnilo práci. Měli jsme jen jeden problém s počasím. Začalo nám strašně pršet, ale naštěstí jsme stihli všechno, co jsme měli a zbytek jsme dotočili další den, takže se to podařilo.

Práce s Ilonou a Romanem je skvělá, protože jsou to lidé, kteří jsou spontánní, skvěle se s nimi spolupracuje, oni vědí, co chtějí, a tím mi to vlastně ulehčují, protože já potom taky vím, jak s nimi lépe spolupracovat. Jsem nadmíru spokojená, klip by měl být hotový asi na začátku října a vše zatím vychází podle mých představ.

Roman Horký

Natáčení se studenty z Univerzity Tomáše Bati bylo velice krásné, bezproblémové. Doufám, že klip se bude líbit divákům a písnička se bude líbit i posluchačům.

V říjnu vyjde album s názvem „25“, kde bude i skladba Slib, kterou jsme nazpívali s Ilonou Csákovou. Je to písnička staršího data z roku 1994, ale to vůbec nevadí. Dali jsme jí nový kabát a doufám, že se bude líbit.

Je to vlastně album, které vychází k pětadvacetinám Kamelotu, takže je to taková malá oslava toho, co děláme a tvoříme.

Na albu je výběr našich nejznámějších a nejslavnějších písniček. Je tam dvacet dva nejslavnějších hitů, dvě novinky a tady ten duet s Ilonou Csákovou, písnička s názvem Slib.

Když jsme natáčeli scénku s dětmi, tak se šíleně rozpršelo a já jsem teda v životě tak nezmokl, jako jsem zmokl teď při tom natáčení na Pálavě. Ale takové zážitky ke správnému natáčení patří, takže na to budu rád vzpomínat.