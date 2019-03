Po úspěšném křtu vyráží tříčlenné těleso s novým repertoárem na koncertní pódia. Turné čítá 14 koncertů po celé České republice, na Slovensku a v Polsku (kompletní soupis všech zastávek najdete níže).

Na koncertech se spolu s ní představí také avantgardní čtveřice Acute Dose a projekt Anety Martínkové Margo. Turné zahájila v Praze, ve středu 27. 3. bude hrát ve zlínském klubu Blok 21 a to od 19 hodin.

Druhou studiovou nahrávku Chamaleo nahrála Never Sol ve své strahovské audio-botanické svatyni. Album se opírá především o zvuk analogových syntezátorů promítajících se v melancholických harmoniích.

Nahrávka přenese posluchače do surrealistických krajin vytvořených spletitým vrstvením zvukových ploch hlasů a syntezátorů. Mezinárodní premiéru mělo Chamaleo na renomovaném Newyorském hudebním blogu INDIE CURRENT.

“Od loňského léta hrajeme v novém složení výhradně písničky z nové desky. Přesto, že zvuk je hodně věrný nahrávce, a používáme i syntezátory, se kterými jsem desku nahrávala, tak písničky ožívají novým životem a často se ubírají úplně jiným směrem. Energie, kterou si společně v rámci koncertů na pódiu předáváme, posouvá desku zase někam dál,” vysvětluje Sára Vondrášková.

Brněnská čtveřice Acute Dose a projekt Anety Martínkové Margo doplní Never Sol na letošním turné na koncertech v Praze, Brně, Zlíně, Ústí nad Labem a v Plzni (kompletní soupis všech zastávek turné najdete v přiložené tiskové zprávě).

“Margo a Acute Dose jsou jedni z mých nejoblíbenějších českých projektů a tak jsem chtěla naši hudbu spojit v rámci koncertů.,” dodává.

Never Sol se uvedla do povědomí fanoušků melancholické hudby svým debutovým albem Under Quiet (2013), které nahrála ve spolupráci s Janem P. Muchowem.

V roce 2014 bylo album vydáno v celosvětové reedici německým labelem Denovali Records. Never Sol se v minulých letech zúčastnila prestižní Red Bull Music Academy v Tokyu, vystupovala s elektroakustickym projektem Tomáše Dvořáka Floex a vytvořila hudbu pro několik tanečních představení kolektivu Burkicom.

V posledních dvou letech věnovala čas hlavně nahrávání svého druhého alba Chamaleo, u kterého se tentokrát ujala i produkce.