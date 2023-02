Tanec a živá kapela. Zlínští herci zvou na premiéru hry Koně se také střílejí

Šest hereckých párů tančících na jevišti Velkého sálu za doprovodu živé kapely. Nekonečný taneční maraton, při kterém by člověk vypustil duši. Ale právě tento tanec možná pomůže přežít čas hospodářské krize. V Městském divadle Zlín sáhli po adaptaci slavné novely, která diváka přenese do Ameriky 30. let. Hru Koně se také střílejí v režii Jakuba Nvoty publikum uvidí v premiéře v sobotu 25. února v 19 hodin.

V sobotu 25. února 2023 si diváci v Městském divadle Zlín vychutnají premiéru hry Koně se také střílejí. | Foto: se svolením Městského divadla Zlín