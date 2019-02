Přijďte si užít tradiční fašankovou zábavu s pochováváním basy do Kulturního domu Klobučan. Účinkují soubory Dúbrava a Klobučan, zahraje skupina Fortuna. Vstupné 100 Kč.

Začátek od 20 hod., zlínský klub Masters of Rock Café

Česká pop-pun-ková kapela RYBIČKY 48 to se svým „Pořád nás to baví tour“ pořádně rozjede. Speciálním hostem koncertu bude kapela Civilní obrana.

Sobota 2. 3.

Slavičín - Fašankový ples (19.30)

V sokolovně zahraje Clera Band, čeká vás půlnoční pochovávání basy, průvod masek, bohatá tombola, občerstvení a také překvapení večera.

Otrokovice - Ples Zemského hřebčince Tlumačov (20.00)

Ples se koná v Otrokovické Besedě, zahraje dechová hudba Skoroňáci a DJ Lukáš. Vstupné 150 Kč.

Pátek 8. 3.

Zlín - Společenský tematický ples 5. Základní školy Komenského II (19.30)

Ples v Interhotelu Moskva bude na téma Asie, vítáno je oblečení ve stylu gejša, samuraj apod. K tanci a poslechu zahraje Showband. Vstupné 250 Kč.

Sobota 9. 3.

Zlín - Reprezentační ples Continental Barum (19.30)

Ples v Kongresovém centru ve stylu Continental Fashion Night, patronem plesu je Osmany Laffita. Moderují Leoš Mareš a zpěvačka Debbi. Mezi další hvězdy budou patřit modelky Kateřina Průšová a Michaela Habáňová, představí se módní kolekce Petra Kaloudy se svatebním studiem Dany Svozílkové a P. P. Mode. Zahraje taneční orchestr The People, cimbálová muzika Morava a DJ Miss Renny.

Sobota 23. 3.

Brumov-Bylnice - Disko ples (20.00)

Tradiční Disco ples pro mladou generaci v Kulturním domě Družba.