„Koncem loňského roku se k nám dostala a velmi nás zaujala publikace o životě na Valašsku, kterou zpracovala pro školy MAS Vizovicko a Slušovicko, tak jsme je navštívili. Naprosto krásně doplňuje naše projektové dny, které děláme v rámci polytechnického vzdělávání ve školách na téma Mladí architekti, velcí stavitelé. Slovo dalo slovo a rozhodli jsme se, že společně vytvoříme koncept života na Valašsku pro všechny. Tak se pomalu začala rýsovat akce Tradice, řemesla a život na Valašsku,“ popsala Petra Benešová z Nadačního fondu Řemeslo pomáhá

Organizátoři se postupně spojili s dalšími odborníky, řemeslníky a zástupci lidových řemesel. Podařilo se jim postavit základ pro tři sekce. První z nich je „Řemeslný středověk na Valašsku“, který představí Valašská garda. „Tato parta nadšenců přiveze hned dvě kovárny s kováři, kteří naučí děti kout hřebíky a skoby, tesaři předvedou, jak se dříve vyráběly okapy a trámy ze dřeva, dokonce si děti budou pod jejich vedením moci stáhnout pořízem kůru z kmene stromu. V textilní dílně si pak vyrobí ‚středověké plyšáky‘,“ dodala Benešová.

Druhá sekce nabídne tradiční řemeslnou výrobu zaměřenou na dekoraci domu a tradiční svátky. „Vzhledem k datu konání akce to budou Velikonoce. Uvidíte výrobu tradičního vizovického pečiva, dekorování „Valašských kraslic“, nebo si budete moci vytvořit panenky z kukuřičného šustí. Pro každého, kdo bude mít chuť něco tvořit budou k dispozici také kreativní dílničky,“ přiblížila Petra Benešová.

Splnění úkolů znamená zisk certifikátu Valašského mistra

Spoustu stanovišť nabídne následně také hlavní sál Domu kultury. „Dozvíte se, jak se lidé česali, oblékali, obouvali a jak to dělají dnes, vyzkoušíte si spoustu dovedností, které jste možná nikdy nedělali. Současnost zastupují dovednosti jako práce se dřevem, ale nesmíme zapomenout ani na beton, který je nejen známý jako stavební materiál, ale dnes už čím dál více žije v povědomí jako materiál pro výrobu dekoračních předmětů zejména do zahrad,“ sdělila Benešová.

Pro ty zdatnější jsou pak připraveny dvě odborná stanoviště, kde si návštěvníci mohou postavit doslova za pár minut dům z opravdových cihel či položit střechu jako zruční tesaři. „Cestou po této trase narazíte také na drátenictví a stanoviště s ‚praktickým‘ trezorem, který bude ukrývat nejedno překvapení. Musíte ale splnit několik úkolů, abyste se k nim dostali, třeba vlastnoručně smontovat vypínač. Když se vám to všechno povede stačí se vyfotit ve fotokoutku a zaběhnout si pro certifikát Valašského mistra,“ řekla Benešová.

„Podpora řemesel a zachování tradic jsou témata, kterým se dlouhodobě věnujeme, a proto jsme rádi, že můžeme být součástí této akce. Aby to byla hlavně zábava, je pro děti připravena také tajenka, kterou by měly postupně po splnění aktivit vyplnit. Toto bude podmínkou pro získání certifikátu Valašského mistra. Na akci jsme přizvali všechny školy, které spadají do naší MAS a setkali jsme se s obrovským zájmem. Věříme, že se to nejen dětem, ale i pedagogům bude líbit. Školám jsme vyhradili celý pátek a máme pro ně také připravenu týmovou hru,“ poznamenal za MAS Vizovicko a Slušovicko Pavel Elšík.

Nebudou chybět kováři, dráteníci i stolaři

Na všech stanovištích bude přítomen odborný personál - opravdoví mistři v oboru, zástupci učilišť a odborných škol jak pedagogové, tak studenti, učni, lidoví řemeslníci. „Setkáte se s obory jako jsou obuvníci, oděváři, stavabři, kováři, dráteníci, elektrikáři, stolaři, fotografové, lidoví řemeslníci a všude se něco naučíte,“ vyzdvihla Benešová.

Tradice, řemesla a život na Valašsku

Datum konání: 17. 3. 2023 pro II. stupeň ZŠ a 18. 3. 2023 pro širokou veřejnost

Místo konání: Dům kultury Vizovice

Pořádající organizace: Nadační fond Řemeslo pomáhá, MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. a Dům kultury Vizovice

Vstupné na akci: 50 Kč osoba

Čas konání: 9:00 – 17:00

„Pro návštěvníky jsme připravili něco jako happening. Vytvoříme společnou tapiserii, strom botovník, pařez hřebíkovník a čeká nás také sčítání lidských chodidel. Co to všechno bude obnášet, to se nechejte překvapit, ale rozhodně nám s tím vším přijďte pomoci. Už se nám taková společná práce osvědčila na jiných našich akcích a bavilo to doslova všechny návštěvníky, proto v tom rádi pokračujeme,“ uzavřela Petra Benešová.