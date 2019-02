Umělkyně: Ve Zlíně mi udělali velkou radost

Zlín - Do posledního místa zaplněná galerie a desítky lidí, kteří postávali na chodníku a snažili se do výstavní síně nahlédnout alespoň oknem. Tak to vypadalo ve čtvrtek odpoledne v okolí zlínské Galerie pod Radnicí.

Na stěnách. Výtvarnice představuje ve Zlíně své oleje a grafiky. | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Obrovský zájem veřejnosti totiž vzbudila výstava obrazů a grafik pražské výtvarnice, herečky, spisovatelky a moderátorky Ivy Hűttnerové. „Když jsem viděla ty davy, byla jsem úplně dojatá. Pochopila bych, že bude plno třeba v Praze, kde mne hodně znají, ale na Moravě jsem to moc nečekala. O to větší jsem měla radost. Po vernisáži jsem ještě dvě a půl hodiny rozdávala autogramy,“ řekla spokojená umělkyně. Grafiky jsou z posledních dvaceti let tvůrčího období Hűttnerové, a o olejích říká, že pocházejí z jejího zlatého domácího fondu. „Ale ty nejsou na prodej,“ dodává rychle. Ve Zlíně vystavuje svá díla poprvé, ale diváci ji znají už léta z Minisalonu filmových klapek, který je už podvanácté oblíbenou doprovodnou akcí filmového festivalu. „Klapky jsem malovala už desetkrát. Pokaždé jsem se snažila držet tematicky filmu. Jednou jsem nakreslila biograf, jindy pokladnu, pak zase Brodského, jak sedí v hledišti, a teď mi už došla inspirace. Proto jsem namalovala koloniál,“ vysvětluje. Ivu Hűttnerovou mnozí diváci znají z pořadu Domácí štěstí, který měl léta své místo na televizní obrazovce. Přestože už se netočí, autorce vyjde na podzim letošního roku už druhá kniha, která má na seriál návaznost. „Bude se jmenovat Za domácím štěstím. Čtenářky v ní najdou babičkovské rady, kterak udělat svoji domácnost útulnou a hezkou. Je určená nejenom pro mladé hospodyňky a doplněná o mé ilustrace,“ prozradila. Expozice v Galerii pod Radnicí bude k vidění do 16. června.

Autor: Silvie Pospíšilová