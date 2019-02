Zlínsko - Zájem o výtvarná díla v našem kraji klesá. Shodují se na tom téměř všichni oslovení galeristé z okolí. Lidé nakupují spíše drobné umělecké práce, které často využijí jako dárek. Dražší výtvory si může v současnosti dovolit jen málo kupců.

Výstava - Ilustrační foto | Foto: David taneček

A to i přesto, že zlínské galerie nabízejí řadu zajímavých a oku libých výtvarných děl

„Zájem o nákup uměleckých děl je opravdu slabší než dřív," potvrzuje trend posledních let Pavla Skřivánková ze zlínské Galerie Skřivánkovi.

Proč tomu tak je, vysvětluje majitel Art Gallery v Luhačovicích Vladimír Ohlídal: „Situace na uměleckém trhu kopíruje situaci ekonomickou i náladovou," vysvětlil nízkou koupěchtivost obyvatel.

Skřivánková připojila další postřeh ze své praxe: „Mezi lidmi jsou stále větší rozdíly v příjmech. Dřív tady byla střední vrstva, která občas něco koupila, ale teď už ani ta ne."

Luhačovická prodejní síň cítí úbytek lázeňských hostů a pacientů, který se dostavil ruku v ruce s ministerskou vyhláškou, jež zásadně změnila pravidla lázeňské péče hrazené ze zdravotního pojištění.

„Doufám, že jakmile se vylepší počasí a rozjede se turistická sezona, bude u nás zase plno," sdělil Ohlídal. Jeho galerie se zaměřuje pouze na prodej děl. To si však mnozí galeristé dovolit nemohou a vlastní i přidružený obchod, který je finančně udrží. „My děláme rámování a paspartování. Prodej umění by nás v žádném případě neuživil, to je opravdu jen náš koníček," řekla Skřivánková.

A co si zákazníci z galerií nejčastěji odnáší? „K nám chodí spíše klientela, která nenakupuje dražší předměty, máme věci pro běžné lidi. Chodí k nám lidé nakupovat dárky příbuzným k promocím, při odchodu do důchodu či k výročí. Jsou to díla příjemná na oko, milá a optimistická," vyjmenovala Pavla Skřivánková. Do Luhačovic zase jezdí ti, kteří si chtějí opatřit obraz, případně sochu či plastiku: „To je naše hlavní sféra nabídky a lidé jsou na to zvyklí. Když potřebují pouze nějakou drobnost, vyhledají si ji jinde," popsal Ohlídal.

Dříve si rodiny dopřávaly luxus mít doma skutečný originál, situace se však změnila. „Dnes mají spíš prázdné stěny nebo si kupují reprodukce, které jim barevně zapadnou do bytu. Nejde jim ani tak o umění, ale o dekoraci," myslí si majitelka malé zlínské galerie Skřivánková.

„A pak je tu skupina bohatých lidí, kteří kupují umělce ze začátku minulého století, to znamená Zrzavého, Fillu, Toyen a podobně. Ti jsou na tom dobře, protože jejich ceny šly dolů," vysvětlil galerista Pavézka. Tito lidé uvažují o nákupu díla jako o investici.

„Pohybují se spíše na aukcích. Většinou si s sebou berou i odborníka, který jim radí, co koupit," řekl Ohlídal.

MICHAELA BARTOŠOVÁ