Je málo divadelních pohádek, které by se zkoušely rok a půl. Pohádku o Palečkovi v Městském divadle Zlín takový osud kvůli covidu potkal. Netradiční převyprávění oblíbené pohádky se premiéry dočká v neděli ve 14.30 hodin ve Velkém sále.

Pohádku o Palečkovi rozžijí s nádhernými loutkami z dílny výtvarnice a scénografky Barbory Čechové Štěpán Princ, Marie Vojtěchová, Lucie Rybnikářová a Nikola Zavřelová. | Foto: MDZ

Co je opravdu velké a co malé? Může být to nejmenší důležitější než to největší? Může malý hrdina dokázat velkou změnu? Nejen na tyto otázky hledají odpovědi tvůrci vtipného lidského příběhu v čele s autorem a režisérem Jiřím Jelínkem.