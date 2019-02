Koná se ve středu 14. 12. od 18 hodin na prostranství u tamní kapličky.

„Je to náš 3. ročník. Předtím jsme jezdili do Valašských Klobouků či do Zlína, moc se mi líbilo, že je to takové rodinné. Tak jsme se rozhodli, že se zapojíme i u nás," říká organizátorka Klára Vincourová.

Zpestřením akce bude muž razící speciálně pro tuto příležitost mince. Na překvapení se mohou těšit i děti.

„Každé dítě dostane menší dárek, vloni to byly cukrovinky, letos to bude něco jiného," vysvětluje Klára Vincourková. Koledy si s návštěvníky zazpívají členky smíšeného pěveckého sboru Notabene z Bojkovic.

„Už se moc těším, žádný z ročníků jsem si nenechala ujít," říká například Lenka Valentová z Hrádku na Vlárské dráze. Podle ní je to fajn akce, podtrhuje vánoční atmosféru.

„Určitě bude teplá polévka, svařák, punč, čaj. Když si člověk drží ten hrneček a povídá si se sousedy, co dlouho neviděl, je to moc příjemné. Hrozně se mi líbí, že se lidé semknou do půlkruhu a zpívají spolu," dodává.