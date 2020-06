V novém fantasy filmu budou bojovat děti o přežití

Jak by vypadal svět, kde všichni rodiče spí a kde všechny děti najednou nemilosrdně musí bojovat o přežití? To je námět právě vznikajícího českého filmu pod režisérským vedením Dana Svátka. Jedním z koproducentů je i zlínská společnost IS Produkce. Film s názvem Spící město je zároveň druhým snímkem, na jehož natáčení se IS Produkce momentálně koprodukčně podílí.

Filmová rodinka z právě vznikajícího snímku Spící město. | Foto: Holiday Films