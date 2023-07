Ve čtvrtek 27. července měl premiéru v kinech nový český film Dana Svátka, Dvě slova jako klíč, natočený podle stejnojmenné knihy spisovatele Josefa Formánka. Film se natáčel hned na několika místech v centru Zlína. Ve zlínském multiplexu Golden Apple Cinema jej ve čtvrtek večer oficiálně uvedli samotní tvůrci.

Do kin míří film Dvě slova jako klíč, který se částečně natáčel také ve Zlíně. | Foto: se svolením IS Produkce

Dvě slova jako klíč jsou volným pokračováním úspěšného filmu Úsměvy smutných mužů. Ve filmu se tentokrát odvíjí osudy různých lidí na několika kontinentech, které se postupně prolínají, až se nakonec spojí v jeden příběh.

„Náš nový film vypráví emotivní příběh o věčném, a pro Josefa Formánka velmi zásadním, hledání smyslu života, vlastních kořenů a duchovní identity. Je to film o vině, svědomí a smíření s těmi, co by nám měli být v životě nejblíže,“ uvedl režisér Dan Svátek.

Natáčelo se během složité doby

Herec David Švehlík o filmu řekl, že je vyjímečný tím, že vůbec vznikl.

„Natáčení se několikrát odkládalo kvůli tenkrát složitému období plného omezení. Nicméně nakonec se to uskutečnilo, což bylo v té situaci až nevídané. Neskutečná poklona Danovi, že se to nakonec podařilo natočit,“ popsal komplikace při natáčení David Švehlík, představitel filmového Josefa Formánka, který ale tentokrát není ústřední postavou příběhu.

Hlavním protagonistou filmu je totiž jiná postava z Úsměvů smutných mužů - výtvarník Tomáš v podání Ivana Fraňka. Ten už se objevil nejen v několika jiných Svátkových filmech, ale i v oscarové Velké nádheře Paola Sorrentina, Válce policajtů s Gerardem Depardieuem či v Anně Luca Bessona.

Do Zlína v sobotu zamíří fotbalová Sparta. Policisté připravují opatření

„Stejně jako všechny postavy filmu prochází i postava Tomáše životem, který ji staví do cesty otázky, na které hledá odpověď. A je myslím na divácích posoudit, do jaké míry jsme byli pravdiví a schopní tyto postavy vykreslit, oživit,“ přiblížil svoji postavu herec Ivan Franěk. Při natáčení ve Zlíně strávil několik natáčecích dnů.

Ve snímku se představí i další známí herci českého i světového filmu – francouzská legenda Pierre Richard, polská hvězda Daniel Olbrychski, herečky Diana Dulínková a Jana Nagyová, Jaroslav Dušek, japonský herec Gen Seto a další. Do Zlína na premiéru filmu v Golden Apple Cinema v OZC Zlaté jablko dorazil ve čtvrtek i autor knižní předlohy Josef Formánek, režisér filmu Dán Svátek a kameraman Jakub Šimůnek.

Natáčelo se ve světě, ale hlavně ve Zlíně

Film se natáčel mimo jiné v celé řadě lokací po celém světě jako například ve Francii, New Yorku, Japonsku, Indonésii, Indii, Dánsku, Himalájích či na ostrově Siberu. Podstatná část filmu vznikla ve Zlíně.

„Ve zlínských lokacích natáčení v říjnu roku 2021 odstartovalo a probíhalo během sedmi natáčecích dnů,“ uvedl Martin Gazda za společnost IS Produkce, která se podílí na koprodukci filmu společně se Statutárním městem Zlín a Filmovým uzlem Zlín.

„Diváci tak v kině uvidí bývalý baťovský areál, prostory Krajské nemocnice Tomáše Bati, Obchodního domu, jeden z bytů Morýsových domů a další záběry z ulic města Zlína,“ upřesnil Martin Gazda.

Hudbu k filmu Dvě slova jako klíč napsal Norbi Kovács. Titulní píseň nazvanou The Stripped Soul složili a nazpívali Dan Bárta, Jen Hovorka a Endru.