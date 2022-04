Jana Nedbala mohli čtenáři zaznamenat v televizním seriálu Božena, kde ztvárnil Václava Bolemíra Nebeského. Na festivalu ho mohou vidět ve filmech Zpráva, kde hraje vězně v koncentračním táboře a pak také v nejnovějším filmu Poslední závod.

„Příští rok už bych přijet nemohl, to mi bude 32 a vlastně už letos je to trochu na pováženou, jestli budu držet rekord historicky nejstarší young star zlínského festivalu, tak to zrovna nebude ten, se kterým se budu u piva vytahovat, nicméně ale ze srdce děkuji za pozvání. Je příjemné přijít si young a ke všemu ještě star,“ komentoval s humorem Jan Nedbal.

Mladá herečka Brigita Cmuntová se sama za hereckou hvězdu nepovažuje, uměleckou ředitelku festivalu Markétu Pášmovou však zaujala už v roli Elišky Toufarové v historickém seriálu První republika.

„Byla to pro mě nová, a přitom velmi zajímavá, výrazná tvář. Když jsem pak viděla film Město na řece, byla jsem si jistá, že vychází nová hvězda. Brigita je navíc velmi talentovaná zpěvačka a textařka, čímž zadání být Young Star plní na 100% a může být pro mladé skvělým vzorem,“ vysvětlila Pášmová.

S dvojicí českých Young Stars se budou moci návštěvníci setkat nejen při projekci filmů, s nimiž do Zlína přijíždí, ale také při sázení festivalového stromu 27. května, na autogramiádě ve Zlatém jablku nebo budou hosty Vladimíra Kroce ve Festival Café na náměstí Míru.

Autor: Anna Kohoutová