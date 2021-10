Věčně vyprodaný fenomén Splašené nůžky má už 250. reprízu

„Tak já si přinesu svoji židli.“ I s takovými reakcemi diváků se setkávají pokladní Městského divadla Zlín, když na otázku, zda jsou ještě volná místa na Splašené nůžky, kroutí zamítavě hlavou. A trvá to už skoro 11 let. Zítra bude mít věčně vyprodaný divácký hit už 250. reprízu. To se ještě žádné inscenaci v historii MDZ nepodařilo.

V pátek 1. října bude mít věčně vyprodaný divácký hit Splašené nůžky ve Studiu Z už 250. reprízu. | Foto: se svolením MDZ

Splašené nůžky měly premiéru v prosinci 2010. Kdo byl na Splašených nůžkách jednou, chce jít podruhé i potřetí. Představení je totiž pokaždé jiné a jako vrahem může být kdokoli. Podle režiséra Jakuba Nvoty tkví úspěch představení v předloze Paula Pörtnera, která promyšleně pracuje s variabilitou příběhu a vtahuje diváka do dění. „Ale je to i tím, že jsme Nůžky udělali opravdu poctivě; nejen jako komedii, ale také jako detektivní příběh, a to diváky baví,“ dodal. Socha sv. Jana Nepomuckého skrývala nečekané tajemství Přečíst článek › Salón Splašené nůžky je luxusní kadeřnictví uprostřed Zlína. Vládne v něm Tony Řezníček (Gustav Řezníček), extravagantní vlasový stylista, a poměrně svérázná mladá kadeřnice Barbara Marková (Marie Vojtěchová). Jejich klientela je pestrá: obchodník se starožitnostmi Eda Lorenc (Jan Leflík), pán s vizáží stavebního dělníka Pankrác Rosický (Zdeněk Julina), dáma z vyšší společnosti Eleonora Schubertová (Helena Čermáková) či suverénní mladík Matěj Veverka (Pavel Vacek). Všechno by v poklidu plynulo dál, kdyby najednou nebyla v bytě nad kadeřnictvím zavražděna majitelka domu, klavíristka Isabela Czerna. Nikdo jiný než návštěvníci salónu ale do budovy nevešel, takže vrahem musí být někdo z nich. Kdo, o tom pokaždé rozhodují hlasováním ve druhé polovině hry sami diváci.