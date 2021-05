„Milí fanoušci. Je nám líto, ale podruhé za sebou vás musíme informovat, že letošní ročník našeho festivalu opět nedáme…“

Věta, která zarmoutila fanoušky zejména velkých festivalů, konajících se na území Zlínského kraje rezonovala v posledních dnech často.

Mnohé festivaly hlásí nový termín v roce 2022, pořadatelé středních, nebo menších akcí s letošním ročníkem s napětím a nejistotou počítají. Lámou si hlavu, jak co nejlépe dodržet platná nařízení v souvislosti s pandemií.

Ničemu nevěří

Fanoušci jedné z největších rock-metalových akcí Zlínska, ale i celé republiky – festivalu Masters of Rock, přijali zprávu o přesunu na další rok s rozpaky a obavami.

„Rád bych šel, vstupenku máme. Jen se bojím, že to za rok bude zase odložené. Já už ničemu moc nevěřím. Blbá pandemie nám bere to, co máme rádi.“

„Když se přesouvalo na letošek, hodně mě zklamalo, že v programu najednou nebyla má oblíbená kapela. Hlavně, aby byl Mástr příští rok, v této zatracené době člověk fakt už neví,“ reagovali na zprávu o změně termínu a účinkujících příznivci na sociální síti.

Pořadatelé festivalu, který začátkem prázdnin přiláká do Vizovic až pětadvacet tisíc návštěvníků, přeložili 18. ročník metalového svátku už začátkem dubna.

„Důvod je jasný a zřejmý – nepřítel lidu, státu, kultury, hudby a všeho, co máme rádi, neústupný covid-19. Jednoznačným impulsem ke změně termínu je pak oznámený přesun celého turné největšího headlinera festivalu, kapely Judas Priest,“ vysvětlili.

Bez trnkobraní a Regaty

Ze stejných příčin nebude ani tradiční Vizovické trnkobraní, které mělo lákat na kapely Chinaski, No Name, Mirai a další. Kvůli pandemii nevypluje ani desátá Holešovská regata.

„Čekali jsme do poslední chvíle, jaký plán vzejde od těch, kteří v současné době určují veškeré dění u nás. Bohužel, zatím současnou euforii z avízovaného restartu kulturních akcích nesdílíme,“ uvedl ředitel festivalu Michal Žáček.

Fanoušci by si podle jeho slov neužili pravou festivalovou atmosféru při svobodně stráveném dni v prostředí zámeckých zahrad.

„Nutit lidi sedět, ještě s rozestupy, s rouškami na puse a to vše bez možnosti koupit si například nápoj nebo něco k jídlu, to není ta pravá Regata,“ dodal.

Stejně jako ostatní organizátoři se obává, aby se s počty diváků nedostaly mimo tabulky pro uvolnění. Festivaly mají už teď prodaných tisíce vstupenek, je nemyslitelné, aby pořadatelé u vchodu losovali a pouštěli do areálů jen do určitého počtu návštěvníků.

Country bude

Pořadatelé Starého dobrého westernu se letos pokouší o restart dvaadvacátého ročníku jednoho z největších country festivalů na Moravě. Prakticky od začátku řeší různé varianty, za kterých by bylo možno uspořádat akci podle všech pravidel.

Po loňském přesunutí termínu, kdy se podařilo zachovat i hlavní hvězdy, je trápí především povolená kapacita.

„Moc si přejeme, aby letošní ročník byl. Ale jsme opatrní. Víme, jak nepředvídatelně můžou omezit počty návštěvníků, a to klidně i pár dní před akcí. Proto zatím limitujeme předprodeje a budeme je navyšovat operativně,“ sdělil Deníku spoluzakladatel festivalu Starý dobrý western Martin Kožich.

Pořadatelé 2. ročníku festivalu Lážo Plážo Fest na Štěrkovišti v Otrokovicích pro uskutečnění letošní akce sáhli až k razantnímu posunu termínu akce. Oproti červnovému datu přesunuli festival na začátek září.

„Můžeme vrátit lístky? Chybí nám tam Horkýže slíže, Wohnout a ke všemu špatný termín,“ reagovala smutně Lenka Neoralová.

Změna termínu přinesla také změny v dramaturgii. To byl podle Jana Svobody jeden z nejkomplikovanějších procesů.

„Jsme festival s českým programem. Kapely mají většinou celé léto zabookované. Bylo složité přesunout kompletní program na září. Je odlišný od slíbeného, ale účinkující, kteří letos nemohli, si zahrají na třetím ročníku,“ slíbil pořadatel.

Špalíček odolává

Valašský špalíček patří mezi nejstarší alternativní přehlídky v České republice. Zařadil se k hrstce akcí, které se vzdor epidemii loni v létě uskutečnily. Podle pořadatelů je epidemická situace letos ještě nepřehlednější, ale organizátoři valašskomeziříčského Folk blues beat festivalu jsou na případné povolení kulturních akcí nachystaní a letošní ročník plánují na konec června.

Už nyní však vědí, že budou muset oželet část zveřejněného programu, který měl do jisté míry také „splácet dluhy“ z loňského, vinou epidemie, zeštíhleného 38. ročníku. Jednání s kapelami probíhají s velkým předstihem, trvají dlouhé měsíce i roky. Co bylo dohodnuté v roce 2019, dnes naráží na neúprosnou realitu.

Akce bez vstupného

Relativně menší problémy mají pořadatelé velkých „městských“ akcí, na které se většinou nevybírá vstupné. Odpadají tak těžkosti s předprodeji. I tak ale musí zajistit akci podle platných pravidel. Jedním z takových tradičních kulturních svátků je Valašské Záření v centru Vsetína.

„Při plánování dramaturgie doufáme, že v září už nebude problém s cestováním zahraničních, zejména slovenských, kapel. Při samotném konání musíme dbát na všechna platná hygienická opatření. Mezi základní patří omezená kapacita, dezinfekce, v současné době také ochrana horních cest dýchacích a uvidíme, jak se do září změní ověřování TNO, tedy zda je člověk očkovaný, nemoc prodělal či má negativní test. Podmínky se ale opravdu často mění, takže pořadatel musí být pořád ve střehu,“ přiblížila za pořadatele Petra Vaňková.

Malé mají šanci

Festivaly pro pár stovek návštěvníků většinou akci plánují, byť mají pořadatelé vždy obavy z restrikcí a případného zákazu, který by zmařil a nenavrátil už vynaloženou energii a potřebné peníze na uspořádání akce.

Příkladem je Pulčinský Amfolkfest, který se „vešel“ i do loňských opatření, koncem července se uskutečnil pětadvacátý ročník a chystá se v obdobném termínu i letos. Stejně tak pořadatelé festivalu Na Kopečku, jenž se potřinácté koná v Lukovečku na Zlínsku, se nedají odradit a doufají, že se poslední červencový víkend setkají.

„Věřím, že v té době už bude mít spousta lidí očkovací pasy a všechno klapne. Covid nás nezastaví, jdeme do toho,“ řekl rozhodně za pořadatelský tým Bohdan Ticháček.

MASTERS OF ROCK – zrušeno, přesunuto na 7. – 10. července 2022 včetně hlavní hvězdy - Judas Priest

VIZOVICKÉ TRNKOBRANÍ – zrušeno, termín pořadatelé oznámí

HOLEŠOVSKÁ REGATA – zrušeno, přesunuto na 17. a 18. června 2022 většina avízovaných hvězd (Čechomor, Support Lesbiens, No Name, Mňága a Žďorp) potvrzená i na rok 2022

VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK – naplánovaný na 24. – 26. června 2021

VALAŠSKÉ LETOKRUHY – naplánované na 30. července – 1. srpna 2021

STARÝ DOBRÝ WESTERN – naplánovaný na 6. – 8. srpna 2021 včetně hlavních hvězd – Věra Martinová, Žalman & spol.

LÁŽO PLÁŽO FEST – přesunuto z původního červnového termínu na letošní 4. září 2021 původní dramaturgie pozměněná

VALAŠSKÉ ZÁŘENÍ – plánuje se na 10. – 12. září 2021