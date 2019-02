Zlín - /FOTOGALERIE, VIDEO/ Ansámbl Městského divadla ve Zlíně pracuje na posledních dodělávkách další inscenace zvesnického prostředí.

Po Maryši, která si u publika našla řadu příznivců, se bude tentokrát jednat o zpracování románové kroniky Viléma a Aloise Mrštíkových Rok na vsi. Jako výchozí textový podklad si režisér a luhačovický rodák Jan Antonín Pitínský vybral dramatizaci Miroslava Krobota.

„Pro nás Moravany to napsal téměř geniální básník Alois Mrštík. Hru napsal bohatě, krásně, snivě a s poezií. No a samozřejmě i s krutostí, která k venkovskému životu patří. Myslím, že kdo jaksi dohlédne za svá humna, mohl by si v tom něco najít,“ domnívá se Pitínský.

Premiéra se uskuteční v sobotu od 19 hodin ve Velkém sále Městského divadla. Pro nedočkavé je určena veřejná generálka, která začne v pátek od 10 hodin.