Dvojice letošních českých Young Stars jsou Antonie Formanová a Vojtěch Vodochodský. Setkat se s nimi budete mít možnost například v kině, při sázení festivalového stromu, na červeném koberci nebo jen tak v ulicích festivalového Zlína.

Antonie Formanová a Vojtěch Vodochodský budou letošními Young Stars | Foto: se svolením Zlín Film Festival

Speciální projekt zlínského festivalu Young Stars vznikl v roce 2016 s cílem představit mladé herce, kteří mohou oslovit mladé diváky, inspirovat je a být pro ně motivací.

„Antonie Formanová má už za sebou velké role v televizních filmech Dukla 61 a Balada o pilotovi. Za svůj debut na filmovém plátně v roli Milady ve filmu Okupace získala nejprestižnější domácí cenu Český lev za rok 2021,“

zdůvodnila volbu Antonie umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová a dodala, že právě film Okupace bude uvedený v rámci 63. Zlín Film Festivalu.

Čtyřiadvacetiletá herečka, která pochází ze známé umělecké rodiny, přiznává, že na slávu si teprve zvyká.

„Občas mě lidé už poznávají, pochválí nějaký projekt, či mou práci, nebo chtějí podpis a nebudu lhát, že takové chvíle mě těší, nebo minimálně se začervenám,“ uvedla Antonie Formanová a dodala, že není úplně typ člověka, kterého by na tom, co dělá, lákala nejvíc sláva.

Antonie se na festival do Zlína chystá letos poprvé. Pro Vojtěcha Vodochodského však účast na festivalu nebude novinkou.

„Zlín Film Festival jsem si moc oblíbil. Byl jsem tam minulý rok poprvé společně s Honzou Nedbalem a Oskarem Hesem,“

vzpomínal na návštěvu Zlína Vojtěch Vodochodský.

„Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdybych sem jednou taky přijel jako “young star”, a rok na to to dopadlo. Hned jsem se Oskarovi a Honzovi musel pochlubit,“

doplnil s úsměvem.

Za hvězdu se Vojtěch Vodochodský zatím nepovažuje, přestože si už zahrál v řadě seriálů jako je Případ Roubal, Ochránce, Pozadí událostí, Král Šumavy a mnoha dalších.

„Výrazněji na sebe upozornil v roce 2022 ztvárněním postavy Petra Sepešiho v minisérii Iveta. Za zmínku však jistě stojí i jeho role v oceňovaných filmech Arvéd a Banger,“ vysvětlila Markéta Pášmová a dodala, že také snímek Banger bude součástí filmového programu festivalu.

Letošní festivalové Young Stars budou mít možnost návštěvníci potkat během festivalu přímo na projekcích uvedených snímků, ale také na mnoha místech ve Zlíně.

V pátek 2. června zasadí strom v rozrůstající se festivalové aleji Univerzitního parku, projdou se také po červeném koberci před Kongresovým centrem Zlín, zúčastní se autogramiád ve Zlatém jablku nebo budou hosty Vladimíra Kroce ve Festival Café na náměstí Míru.