Zlín Design Week: výstavy, módní show, zahraniční hosté

Týdenní festival propojující designéry, firmy a milovníky designu. To je Zlín Design Week, který se letos v květnu uskuteční v krajské metropoli. Součástí devátého ročníku budou odborné konference, výstavy, módní show, venkovní instalace, workshopy a také mezinárodní soutěž pro designéry do 30 let Best in Design.

V pořadí devátý Zlín Design Week se uskuteční od 3. do 10. května 2023. | Foto: se souhlasem Zlin Design Week