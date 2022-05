Novinářům to dnes řekli pořadatelé mezinárodního filmového festivalu v Zlíně, který je největší touto přehlídkou na světě a který cenu udílí. Letos se ve svém 62. ročníku vrací do původního termínu, začne 26. května.

Potrvá do 1. června a představí 276 snímků ze 49 zemí. Zahájí ho světová premiéra celovečerního animovaného snímku Cesta do Tvojzemí. Koprodukční slovensko-česko-belgický film měl rozpočet 94 milionů korun, pracovalo na něm přes 15 výtvarníků a animátorů z celé Evropy. Vypráví příběh desetiletého chlapce a jeho kamarádky, kteří se vydávají na dobrodružnou výpravu do Tvojzemí, aby zachránili své životy i celý svět fantazie.

Ve Zlíně se představí mladé filmové naděje

"Ačkoli od výběru filmů do předešlého ročníku uplynulo jen sedm měsíců, podařilo se nám sestavit kvalitní program s řadou premiér, což je v oblasti filmů pro děti poměrně složité," řekla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Zmínila, že v hlavní soutěži festivalu je třeba i vietnamský film Majka inspirovaný československým seriálem Spadla z oblakov.

Zlín Film Festival se konal i ve dvou covidových letech, měl ale náhradní zářijové termíny. Letos se vrací do tradičního termínu. Už dříve pořadatelé ohlásili, že letošními Young Stars, tedy mladými a nadějnými herci, budou Brigita Cmuntová a Jan Nedbal.

U příležitosti letošních oslav 700. výročí první písemné zmínky Zlína připomene festival osobnosti spojené s městem. K nim patří třeba skladatel filmové hudby Zdeněk Liška, od jehož narození letos uplynulo 100 let. Festival uvede snímek Hudba Zdeněk Liška hudebního publicisty Pavla Klusáka. V premiéře bude na festivalu uveden i dokument o zlínském rodákovi Petru Niklovi.

Při zahájení festivalu 26. května převezme Zlatý střevíček herec Pavel Zedníček, který vyrůstal ve Zlíně. Během závěrečného večera pak cenu dostane herec a ředitel Divadla Bez zábradlí Karel Heřmánek. Ztvárnil několik výrazných rolí ve filmových pohádkách a filmech pro děti, třeba Sedmero krkavců, Krakonoš a lyžníci nebo S čerty nejsou žerty.