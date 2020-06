K jejich velké radosti nezůstane pozadu ani Česká republika, která do festivalového klání vysílá ve světové premiéře koprodukční snímek Smečka. Informovala o tom v tiskové zprávě Kateřina Martykánová, tisková mluvčí Zlín Film Festivalu.

I přes to, že celosvětová pandemie zbrzdila a do určité míry zkomplikovala přípravy 60. jubilejního Zlín Film Festivalu, se dramaturgům podařilo připravit kvalitní obsazení mezinárodních soutěží.

„Každý z filmů, který u nás bude bojovat o Zlatý střevíček, se v České republice představí vůbec poprvé. Festivaloví diváci tak budou mít opět jedinečnou příležitost nahlédnout do dětského světa prostřednictvím filmů z Jižní Koreje, Mexika, Austrálie, Španělska, Brazílie, Norska a mnoha dalších,“ uvádí umělecká ředitelka ZFF Markéta Pášmová a dodává, že posledně jmenovaná země je známá dlouhodobou produkcí velmi kvalitních dětských filmů. Platí to i u debutu Johanny Helgeland The Crossing. Drama z druhé světové války uvádí na scénu desetiletou Gerdu, jejíž neuvěřitelná statečnost pomůže zachránit židovské sourozence.

I všechny ostatní příběhy se soustředí na téma neobyčejné odvahy dětských protagonistů. Do nelehkého boje o svůj domov se pouští hrdinky filmu The House of Us korejské režisérky Ga-eun Yoon, jejíž debut The World of Us vyhrál v roce 2016 Zlatý střevíček. S únoscem psů si přímo s kriminalistickými schopnostmi poradí brazilská parta ve filmu Daniela Rezendeho Monica and Friends, který vychází ze slavného komiksu Mauricia de Sousy.

Hvězdného sportovního nebe se ve filmu Starry Road režisérů Deju Xie, Zhanchang Huang snaží dosáhnout děti z provinční čínské školy, které si doslova proskáčou obtížnou cestu na Mistrovství světa ve skoku přes švihadlo. Záchrana rodiny je nejdůležitějším úkolem nadané a originální dívky Candice v australském H is for Happiness Johna Sheedyho, letošního účastníka berlínského Generation.

Rodinná témata si zvolili tvůrci snímků Letní rebelové a My Hero Alexis. Zatímco u prvního filmu, oplývajícího letní atmosférou, se jedenáctiletý Jonas snaží vylepšit svému dědovi osamělý život, u druhého se malý Tito ocitá v nelehké situaci, kdy od něj jeho otec očekává profesionální fotbalovou kariéru.

„Mládežnické či coming-of-age filmy jsou čím dál častěji v hledáčku filmových tvůrců a účastní se nejen festivalů jako je Zlín Film Festival, ale i filmových událostí typu Sundance. I letošní zlínská mládežnická soutěž nabízí silné příběhy, ve kterých mladí lidé dospívají do nové etapy svých životů, ale i do hraničních situací v boji se současnou společností,“ hodnotí Markéta Pášmová.

Mezi dětstvím a dospíváním se nacházejí protagonisté filmů Life without Sara Amat, Sunburned a Summer White. Z Velké Británie se 60. ZFF zúčastní hned dva zástupci, shodou okolností oba s ženskými hrdinkami.

Ve světě oceňovaný snímek Rocks režisérky Sarah Gavron nás zavádí do dnešního Londýna, jehož ulice jsou svědkem hořkého životního příběhu dívky Sholy a jejího mladšího bratra. Nejvyšší známku 10 ze zkoušky z dospělosti se snaží získat patnáctiletá gymnastka Leigh v debutu Evy Riley Perfect 10.

Ve světové premiéře se v rámci 60. Zlín Film Festivalu představí celovečerní hraný debut režiséra Tomáše Polenského s názvem Smečka. Film vznikl v mezinárodní koprodukci České republiky, Slovenska a Lotyšska a věnuje se tématu šikany v mládežnickém hokejovém prostředí. Hlavní linie filmu sleduje příběh šestnáctiletého hokejového brankáře Davida, který nastupuje do nového hokejového týmu. Ten jej však nepřijímá a David se stává obětí šikany.

"Podle výzkumů problém šikany řeší každé páté dítě. O šikaně se obvykle hovoří pouze v souvislosti se školstvím. Ze své zkušenosti však vím, že mládežnické sportovní kolektivy jsou jí plné, a často je mnohem brutálnější než šikana na školách,“ přibližuje režisér a spoluautor scénáře Tomáš Polenský a dodává, že je přesvědčený, že právě proto bude téma rezonovat zejména mezi mladými diváky.

"Máme všichni velkou radost, že se premiéra Smečky odehraje ve Zlíně, kde se film také natáčel. Vrátíme se sem téměř na rok přesně od poslední klapky," dodávají producenti filmu Julietta Sichel a Jan Froněk z 8Heads Productions

Uvedení českého snímku v soutěžní sekci filmů pro mládež právě na zlínském festivalu vítá i Markéta Pášmová.

„Smečka je film o teenagerech a pro teenagery. Jako takový přesně zapadá do skladby snímků, které zlínský festival svým divákům už šedesát let nabízí. Jsme rádi, že Česká republika bude mít svého kandidáta v mezinárodní soutěži což, zejména v posledních letech, nebylo běžné. O to víc nás těší, že příběh zasazený do Zlína, navíc hokejového Zlína, bude mít premiéru právě před zlínským publikem. Věříme, že uvedení v rámci Zlín Film Festivalu bude pro film také úspěšným startem jeho účasti na zahraničních festivalech,“ uvádí. Slavnostní premiéra snímku se uskuteční v sobotu 5. září, projekce pro školy se chytá na pondělí 7. září.

Jubilejní 60. ročník Zlín Film Festivalu se uskuteční v náhradním termínu od 4. do 10. září.

SEZNAM FILMŮ V HLAVNÍCH SOUTĚŽÍCH

Mezinárodní soutěž filmů pro děti

Summer Rebels, dir. Martina Saková, GER, SVK, 2020, 92 min, (European Premiere)

Monica and Friends – Bonds, dir. Daniel Rezende, BRA, 2019, 90 min, (International Premiere)

H is for Happiness, dir. John Sheedy, AUS, 2019, 96 min, (Czech Premiere)

Starry Road, dir. Deju Xie and Zhanchang Huang, CHN, 2019, 90 min, (European Premiere)

The House of Us, dir. Ga-eun YOON, KOR, 2019, 92 min, (Czech Premiere)

The Crossing, dir. Johanne Helgeland, NOR, 2020, 95 min (Czech Premiere)

My Hero Alexis, dir. Alejandro Fernández Almendras, CHI, 2019, 102 min (European Premiere)

Mezinárodní soutěž filmů pro mládež

Sunburned, dir. Carolina Hellsgard, GER, POL, NLD, 2019, 94 min, (Czech Premiere)

Life without Sara Amat, dir. Laura Jou, SPA, 2019, 75 min, (Czech Premiere)

The Pack, dir. Tomáš Polenský, CZE, SVK, LAT, 2020, 94 min, (World Premiere)

Rocks, dir. Sarah Gavron, GBR, 2019, 93 min, (Czech Premiere)

Perfect 10, dir. Eva Riley, GBR, 2019, 84 min, (Czech Premiere)

Summer White, dir. Rodrigo Ruiz Patterson, MEX, 2020, 85 min, (European Premiere)

O FILMU SMEČKA

Film Smečka diváky zavede do fiktivního zlínského hokejového klubu Vlci a do prostředí mládežnického hokeje, kde jsou dospívající chlapci vychováváni podle zákona síly. Právo silnějšího dominuje v celém kolektivu, který se tak stává vlčí smečkou, kde panuje velká rivalita a tvrdé zákony.

Natáčení probíhalo v létě 2019 ve zlínských exteriérech a ve zdejší hokejové hale. Kromě Zlína filmaři navštívili i nedaleké Vizovice. Film Smečka byl natočen v mezinárodní koprodukci České republiky, Slovenska a Lotyšska a vznikl za podpory Státního fondu kinematografie, Slovenského audiovizuálního fondu, Lotyšského národního filmového centra a fondu Media Creative Europe. Snímek podpořil ze svého dotačního programu také Zlínský kraj částkou dva miliony korun.

Na festivalu bude uvedený v premiéře v sobotu 5. září a v repríze pro školy v pondělí 7. září. Kromě zlínského filmového festivalu se čeští diváci budou moci s filmem setkat v kinech na podzim tohoto roku.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Režie: Tomáš Polenský

Scénář: Irena Kocí, Tomáš Polenský

Kamera: Andrejs Rudzāts

Producenti: Julietta Sichel, Jan Froněk (8Heads Productions)

Koproducenti: Lívia Filusová (Furia Film, Slovensko),

Guntis Trekteris (Ego Media, Lotyšsko)

Hlavní partner: Prima FTV

Další koproducenti: Moss & Roy, Sleepwalker, MagicLab, Studio 727, BB Rental, IS Produkce Distribuce: Bontonfilm

World Sales: LevelK

OBSAZENÍ:

Tomáš Dalecký

Tomáš Mrvík

Michal Dluhoš

Anastasia Chocholatá

Denisa Biskupová

Jiří Vyorálek

Vlastina Svátková

Václav Vašák

Patrik Děrgel

Martin Hosták