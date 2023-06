Na programu šestého dne Zlín Film Festivalu je v úterý 6. června tradiční odhalování hvězd na Chodníku slávy. Ty letos patří hercům Tereze Ramba a Janu Cinovi. Na slavnostní odhalení naváže Malování na chodníku, historicky nejstarší festivalová akce.

Hvězd na Chodníku slávy s každým ročníkem Zlín Film Festivalu přibývá. Letos ty své odhalí herečka Tereza Ramba a herec Jan Cina. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Karásek

V cyklu talk show Život je takovej se nejdříve bude besedovat o pozitivním rodičovství, potom o překonávání překážek v životě promluví zpěvák, skladatel a textař Lou Fanánek Hagen. Pokračuje konferenční blok Děti bez hranic¿, který probere především mediální gramotnost a rizika digitálního světa.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ UDÁLOSTI ŠESTÉHO DNE:

Chodník slávy , prostranství před Velkým kinem, 15.30 – Odhalení hvězd dětským filmovým hercům společně s Nadačním fondem Kapka naděje. Svou hvězdu dostanou herečka Tereza Ramba a herec Jan Cina . Současně jim bude udělen „hvězdný doktorát“, který předá rektor Univerzity Tomáše Bati.

Malování na chodníku, prostranství před Velkým kinem, 16.00 – Nejstarší akce doprovodného programu festivalu určená pro malé návštěvníky a jejich rodiče.

Z filmového programu organizátoři doporučují:

Messi z Bagdádu (režie: Sahim Omar Kalifa, Belgie, 2022, 88 min.), Golden Apple Cinema 6, 15.00 – Jedenáctiletý Iráčan Hamoudi žije fotbalem a sní o tom, že se jednou stane stejně výjimečným, jako je jeho idol Lionel Messi. Po tom, co se nechtěně zaplete do rvačky, probudí se v nemocnici pouze s jednou nohou, zatímco se jeho rodiče snaží ochránit rodinu. Hamoudi se ale navzdory svému zranění nevzdává a jde za svým snem.

Svět podle Georgie (režie: Charlotte Regan, Velká Británie, 2023, 83 min.), Golden Apple Cinema 6, 17.30 – Po smrti matky dělá dvanáctiletá Georgie vše proto, aby nemusela do dětského domova. Skvělé britské dramedy v sobě snoubí prvky žánru sociálního filmu, svěžích formálních chuťovek, nezapomenutelných scén, vtipných hlášek a mluvících pavouků. Film získal hlavní cenu poroty v sekci Světový film na letošním Sundance.

Případ Tesla (režie: Andrey Hadjivasilev, Bulharsko, 2022, 90 min.), Golden Apple Cinema 5, 08.40 a Golden Apple Cinema 3, 16.00 – Mladý snaživý „vynálezce“ Tony pracuje na bezdrátovém elektrickém zařízení inspirovaném excentrickým géniem Nikolou Teslou. Tony si myslí, že se díky jeho objevu pomůže vyřešit globální energetická krize.

Co se hraje v letním kině:

Buď chlap! (Česká republika, 2023, 96 min.), 21.30 – Pavlovi (Jakub Prachař) sice táhne na čtyřicet, ale stále ještě úplně nedospěl. Bydlí s mámou a chybí mu odvaha dělat v životě to, co by ho skutečně naplňovalo. Tu získá až ve chvíli, kdy potká svou dětskou lásku Terezu (Tereza Ramba) a prožije s ní dobrodružnou noc…

Zajímavé doprovodné akce:

Život je takovej - Pozitivní rodičovství, stan u zámku, 17.00 – Pozitivní rodičovství s nadhledem aneb co všechno můžu udělat pro to, aby moje dítě bylo šťastné a jak být zároveň šťastným rodičem? Přednáška o tom, že největší význam ve vztahu rodičů k dětem mají všední věci (úsměv, zájem, pozornost k dítěti, společně strávený čas…). Vystupují Vendula Pizingerová, David Čáp a Marek Mikláš.

Život je takovej - Lou Fanánek Hagen, stan u zámku, 18.30 – Jaké to je, když osud připraví na cestě životem těžké překážky? Hostem talk show Filipa Tellera na téma „Aktivní život s handicapem; stovky písní pro děti a škatulka punku – i to se dá!“ je hudební skladatel, textař a zpěvák Lou Fanánek Hagen.

Studio Kamarád, Univerzitní centrum U13, 9.00-18.00 – Výstava studiových dekorací, scénických návrhů, kostýmů, obrazů a televizních postav z oblíbeného dětského pořadu. Výstava potrvá do 7. června.

Teplárna Zlín – Den otevřených dveří, Hlavničkovo nábřeží 650, 9.00-17.00 – Užijte si den plný filmového i technického poznání a podívejte se do míst, kam se veřejnost běžně nedostane. Nutná registrace zde.

Kde se potkat s hvězdami:

Festival Café, náměstí Míru, 16.00 – Ojedinělé posezení ve festivalové kavárně se zajímavými hosty a tématy. Hosty Vladimíra Kroce jsou Vojtěch Vodochodský a Hana Vagnerová.

Autogramiáda, OZC Zlaté jablko, 17.00 – Moderovaná autogramiáda festivalových tváří: Jan Cina, Vladimír Kratina, Tereza Ramba, Darja Pavlovičová.

Červený koberec, nádvoří Kongresového centra, 18.00 – Setkání s festivalovými hvězdami: Tereza Ramba, Jan Cina, Antonie Formanová, Vojtěch Vodochodský, Jitka Schneiderová, Samuel Toman, Jessica Monteiro, Filip Červenka.

Tipy na akce ve festivalových zónách:

Náměstí Míru:

- Zábavná chemie s Continental Barum, 14.00-19.00 – Simulátor Formule Student, jízda na koloběžkách, kreslení, omalovánky, tvoření se stavebnicemi Walachia, dětský kvíz o ceny a zábavně-vzdělávací workshop Zábavná chemie.

- ZUŠKA? ZUŠKA!, 17.00-19.30 – Pásmo vystoupení základních uměleckých škol Zlínského kraje.

- Budoucnost je ve vašich rukou, 14.00-19.00 – ABB prostor plný inspirace a moderních technologií. Vyzkoušejte si vlastní rukou spolupráci s robotem GoFa a nahlédněte do tajů programování s LEGO MINDSTORMS.

Park Komenského:

- Dům České televize, 14.00-19.00 – Déčko slaví 10. narozeniny. Na programu je např. 16.00 AZ kvíz junior, 17.00 Zprávičky – workshop, 18.00 Večerníček – projekce.

- Rugby Club Zlín, 14.00-19.00 – ukázka tréninku, vysvětlení hry, představení základních principů rugby.

- Český rozhlas, 14.00-19.00 – Rozhlasový koutek, soutěž o DAB+ digitální rádio, Rourov, zábavné hry a kvízy a další aktivity pro malé i velké.

Sad Svobody a zlínský zámek:

- DJ Kmin, stan, 21.00

Virtuální realita, zámek, 13.00-19.00:

- VR LAND HERNA a VR BRAINZ CINEMA – Jak vypadají světy ve virtuální realitě? Výlet pod hladinu moře, možnost vyzkoušet hru od českých vývojářů BEAT SABER, možnost zasednout do kokpitu supersportu a prohnat se po Masarykově okruhu v Brně nebo pohádkové VR filmy od předních světových producentů.

- ZOETROPIA – Interaktivní workshop, který děti hravou formou seznámí s technologiemi využívanými v hollywoodských filmech nebo v herním průmyslu. Pomocí technologie „Green Screen a Multi Camera“ si děti vytvoří krátké záběry, jejichž hrdiny budou děti samotné.

Festivalová ulička (u tržiště Pod Kaštany):

- Tančení v ulicích, 18.00-20.00 – Orientální tance

Konferenční blok Děti bez hranic¿

Konference Safer Internet Centra Česká republika, Kongresové centrum, 13.00-17.00, Čestmír Strakatý povede rozhovor se třemi zajímavými hosty, 13.00-14.45 – Hosté Jiří Burýšek (Jirka vysvětluje věci), Jiří Kubík, šéfredaktor Seznamzpravy.cz a Karel Strachota, ředitelem a zakladatelem vzdělávacího programu JSNS Člověk v tísni budou probírat témata jako nezávislá seriózní média dodržující profesní a etické standardy nebo mediální gramotnost.

Alex, 15.00-15.40 – Prezentace druhého dílu výukové videohry DigiStories, která se zaměřuje na schopnost seberegulace a uvědomování si přínosů a rizik spjatých s pohybem v digitálním světě.

Dětské krizové centrum, 15.40-15.50 – Představení aktivit Dětského krizového centra provozujícího Linku důvěry.

Seznam.cz a mediální vzdělávání, 15.50-16.00 – Prezentace projektu Seznam se s médii, který se stal jednou z nejvýznamnějších tuzemských platforem zabývající se mediálním vzděláváním.

Úřad vlády, 16.00-16.15 – Představení festivalu Czech Digital Week, jehož hlavním tématem letos bude vzdělávání a digitální gramotnost.

Česká televize – Alenka v říši gifů II, 16.15-16.30 – Prezentace pokračování úspěšného populárně naučného pořadu pro děti.

Diskuse, 16.30-17.00