O prvním červencovém víkendu padla v Hošťálkové úvodní klapka k novému česko-polskému filmu Animal Crusaders.

Snímek Animal Crusaders se odehrává v prostředí ekologických aktivistů a slibuje syrový emocionální zážitek. | Foto: IS Produkce

"Role výkonného producenta se zde poprvé ujala zlínská IS Produkce, která je tak zodpovědná za zdárný průběh natáčení filmu včetně jeho financování. Snímek se odehrává v prostředí ekologických aktivistů a slibuje syrový emocionální zážitek. Do kin bude uveden v roce 2022," informovala v tiskové zprávě PR manažerka společnosti IS Produkce Kateřina Martykánová.