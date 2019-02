Zlín – Zlínský filmový festival pro děti a mládež letos navštívilo asi 107.000 lidí, loni jich bylo kvůli špatnému počasí o 12.000 méně. Letos se osvědčilo posunutí termínu festivalu, kdy dva dny byly víkendové, Zlín byl skutečně plný, řekla dnes novinářům na závěrečné tiskové konferenci programová ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Festival začal v pátek, program končí ve čtvrtek, kdy se konají hlavně doprovodné akce. Dříve býval festival většinou od pondělí do soboty.

Zařazení víkendu do programu festivalu má spolu s dobrým počasím podle Pášmové velký podíl na letošní vysoké návštěvnosti.

„Zámek, který byl novou lokalitou, praskal ve švech, náměstí byla plná, plný byl i open air plac s party stanem, koncerty a letním kinem. Po této stránce jsme moc spokojení," řekla Pášmová.

Také příští rok pořadatelé začlení víkend do termínu festivalu.

„Zřejmě začneme ještě o den dříve, aby to v pátek nebyl takový náraz," poznamenala ředitelka. Příští ročník by se měl konat od 28. května do 3. června.

Filmové projekce navštívilo 42.000 diváků, festival letos nabídl 365 filmů z 55 zemí. Zbytek návštěvníků vyhledalo doprovodné programy.

„Mimořádně navštěvované byly koncerty, projekce pod širým nebem, interaktivní programy na náměstí a festivalový zámek," řekla Pášmová.

Na zámek, který byl letos novou lokací festivalu, přišlo asi 9000 lidí, byl určen zejména malým dětem a rodinám. Program se odehrával také v přilehlém parku. Úspěch měl podle Pášmové i červený koberec, na kterém mohli filmoví fanoušci potkat hosty festivalu, pořadatelé jej zařadili do programu poprvé loni.

Na festival se letos akreditovalo téměř 2000 hostů z 33 zemí.

„Byl jsem zde poprvé v roce 1995, dostal jsem dokonce cenu. Od té doby se festival velmi rozrostl, je skvělé, jak je do něj zapojené celé město," řekl dnes novinářům britský animátor a režisér Ralph Graham, který byl porotcem pro animované filmy.

Letošní ročník byl zaměřen na polskou kinematografii, promítalo se přes 40 polských snímků. Novinkou byly nesoutěžní sekce Vzdálené dětství a Ve stínu války.

Vítězné snímky letošního ročníku budou oznámeny na ceremoniálu dnes večer, kdy také hudební skladatel Jaroslav Uhlíř převezme Uznání za tvůrčí přínos v kinematografii pro děti a mládež. Grand Prix festivalu letos získal polský režisér Tadeusz Wilkosz.

Zlínský festival bude příští rok patřit německé kinematografii

Zlínský filmový festival pro děti a mládež se bude v příštím 55. ročníku věnovat německé kinematografii. Je velmi bohatá na filmy pro děti a mládež, má dlouhou tradici, řekla programová ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

„Za dob totality jsme s Německem hodně spolupracovali, všechny ty seriály jako Arabela byly natočeny koprodukcích," poznamenala Pášmová. Velmi bohatá je však podle ní také současná německá produkce.

„Ne všechny filmy jsou tak dobré, aby byly pro soutěž. Spousta jich je komerční, ale je to i o tom, že to děti musí bavit, a to oni umí," uvedla ředitelka.

Jména hostů, které bude chtít vedení festivalu z Německa pozvat, ještě nejsou známá.

„Letos jsme se tady potkali s mladými herci Timem Oliverem Schultzem a Paulou Kalenberg. V Německu jsou velmi populární, točí seriály. Tvrdili nám, že by určitě chtěli příští rok zase do Zlína přijet," řekla Pášmová.

V hlavní porotě festivalu byl letos německý režisér Tomy Wigand. „Je autorem mnoha dětských filmů, doufáme, že si také najde čas, aby přijel," podotkla Pášmová.

Letos se festival zabýval polskou kinematografií, promítalo se přes 40 polských snímků. Grand Prix festivalu získal polský režisér Tadeusz Wilkosz.