Zlín – Zlínský festival pro děti a mládež navštívilo letos asi 95.000 lidí. Loni jich bylo 103.000. Mírný úbytek způsobilo zřejmě špatné počasí, dotklo se to zejména venkovního doprovodného programu. Přesto pořadatelé považují letošní ročník za vydařený, řekla dnes novinářům programová ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Je to vždy složité. Filmový festival je především o filmech. Když prší, mohou jít diváci do kina. Doprovodný program, který jsme připravili, byl do jisté míry počasím ovlivněn," uvedla Pášmová.

Filmové projekce vidělo 65.000 lidí, zbytek návštěvníků přišel na doprovodné akce. 53. ročník festivalu nabídl ve 354 projekcích 299 filmů z 53 zemí, z toho šest jich bylo uvedeno ve světové premiéře, 25 v mezinárodní premiéře. Celkem 160 filmů bylo v České republice uvedeno poprvé. Na festival se akreditovalo 1820 hostů z celého světa.

Letošní ročník festivalu se zaměřil na dánskou kinematografii, ze severské země přijeli herci, režiséři i producenti, někteří usedli v porotách. „Příští rok se festival bude věnovat polské kinematografii. Otevře se tak další desetiletí, kdy se festival zabývá určitou národní kinematografií," řekla programová ředitelka.

Novinkou letošního ročníku bylo zařazení přehlídky studentských filmů Zlínský pes do soutěže. Přibyla také nesoutěžní kategorie Young Stars věnovaná nadějným hercům a kategorie Tisíc a jedna noc, která patří adaptacím pohádek. U veřejnosti se s odezvou setkal takzvaný červený koberec, kdy se každé odpoledne představovali lidem hosté festivalu.

Vítězné snímky byly oznámeny na slavnostním ceremoniálu v pátek večer, kdy také herečka Jitka Molavcová převzala Uznání za tvůrčí přínos v kinematografii pro děti a mládež. Grand Prix festivalu získal kanadský producent a distributor Rock Demers. Festival pokračuje dalšími akcemi do soboty.

Nejúspěšnějším snímkem zlínského festivalu je britský Teď a tady

Britský snímek režiséra Ola Parkera z loňského roku nazvaný Teď a tady se stal nejúspěšnějším filmem letošního zlínského filmového festivalu pro děti a mládež. Získal ocenění ve třech kategoriích, a to hlavní cenu mezinárodní mládežnické poroty pro hraný film pro mládež, Cenu Miloše Macourka i Zlaté jablko pro divácky nejúspěšnější hraný film.

Film vypráví příběh sedmnáctileté Tessy, které je diagnostikována smrtelná nemoc. Rozhodne se využít každý zbylý moment svého života a sestaví si seznam věcí, které by měl normální teenager zažít, a to včetně drog a ztráty panenství. „Dojemný, skvěle natočený film. Nikdo neodejde z kina se suchýma očima," uvedl dánský porotce Per Holst.

Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro děti, který uděluje odborná porota, získal brazilský snímek Můj sladký oranžovník o malém chlapci, kterého nezlomí ani těžká životní situace. Zlatým střevíčkem za nejlepší hraný film pro mládež porota ocenila film Deštivé léto uruguayských režisérek Ana Guevara Pose a Leticia Jorge Romero.

Zlatý střevíček za nejlepší animovaný film dostal běloruský film Pilipka. „Byl ojedinělý svým výtvarným pojetím, svižnou animací, bylo to čitelné pro děti. Dětská část poroty na to reagovala naprosto fantasticky," řekl ČTK výtvarník, animátor, režisér a člen poroty Jaroslav Nykl. Cenu Hermíny Týrlové pro tvůrce animovaných filmů do 35 let získal kanadsko-francouzský film Psí život. Diváci vybrali za nejlepší animovaný film kanadský snímek Příběh mořské želvy.

Mezinárodní porotě v kategorii evropských debutů se nejvíce líbil britský snímek Shell, zvláštní cenu poroty si odnesl rakouský snímek o uprchlících Tvoje krása nemá cenu. Cenu dětské poroty pro hraný film pro děti získalo České pionýrské ruského režiséra Alexandra Karpilovského. Cenu města Zlína pro hraný film pro děti porotci určili australskému snímku Satellite Boy.

Na festivalu hodnotí filmy také porota Evropské asociace dětského filmu (ECFA), její cenu si letos odnesl lotyšský film Mami, mám tě rád. Ekumenická porota vyzdvihla německý film Vinni jsou vždy ti druzí. Do festivalové soutěže se po letech vrátila také přehlídka studentských filmů. Hlavní cenu si odnesl německý film Odstředivá síla.

Filmové projekce letošního 53. ročníku festivalu nabídly 299 filmů z 53 zemí. Vidělo je 65.000 lidí. Loňským nejúspěšnějším snímkem byl irsko-německý film Smrt superhrdiny irského režiséra Iana Fitzgibbona, získal čtyři ceny.

Přehled oceněných filmů

CENA ZA NEJLEPŠÍ HRANÝ FILM PRO MLÁDEŽ

Vítězný film: Teď a tady (Now Is Good)

Udělila mezinárodní mládežnická porota pro hraný film pro mládež.

CENA ZA NEJLEPŠÍ HRANÝ FILM PRO DĚTI

Vítězný film: Čestné pionýrské

Udělila mezinárodní dětská porota pro hraný film pro děti.

ZLATÝ STŘEVÍČEK ZA NEJLEPŠÍ HRANÝ FILM PRO DĚTI

Vítězný film: Můj sladký oranžovník

Udělila mezinárodní odborná porota pro hraný film.

ZLATÝ STŘEVÍČEK ZA NEJLEPŠÍ HRANÝ FILM PRO MLÁDEŽ

Vítězný film: Deštivé léto

Udělila mezinárodní odborná porota pro hraný film.

ZLATÝ STŘEVÍČEK ZA NEJLEPŠÍ ANIMOVANÝ FILM

Vítězný film: Pilipka

Udělila společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro animovaný film.

Dražba filmových klapek na zlínském festivalu vynesla 1,3 mil. Kč

Dražba umělecky ztvárněných filmových klapek vynesla dnes na zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež 1,3 milionu korun. Je to podobná částka jako loni. Akce je tradiční součástí doprovodného programu festivalu. Výtěžek půjde na projekty studentů filmových oborů. Nejúspěšnějším autorem byla Kateřina Milerová, jejíž dvě klapky byly vydraženy za nejvíce peněz. Je to poprvé, co první dvě místa obsadila díla stejného autora, řekl mluvčí festivalu Martin Pášma.

Nejvíce peněz dali lidé za klapku Milerové nazvanou Tančící krtek s partnerkou, která se vydražila za 70.000 korun. Druhou nejúspěšnější byla klapka stejné autorky nazvaná Modrý medvídek na vodě. Zájemce za něj dal 60.000 korun.

Ve zlínském Academia centru zlínské univerzity se vydražilo 109 klapek. „Důležité je, že všechny klapky našly svého majitele," poznamenal Pášma. Dražba se konala u po šestnácté.

Loni se klapky vydražily za 1,38 milionu korun. Nejúspěšnějším autorem byl slovenský výtvarník žijící ve Zlíně Maroš Chury, jeho klapka se vydražila za 120.000 korun. Rekordní byl rok 2009, kdy dražba vynesla 2,75 milionu korun. Nejúspěšnější byla klapka Libora Vojkůvky s názvem Touhy plná, klapka rozevřená, v roce 2008 za ni dal kupec 199.000 korun.

Klapky jsou před aukcí vždy vystaveny na filmovém festivalu, ještě před jeho začátkem v Praze, letos poprvé také v Ostravě. Autory jsou více i méně známí umělci, často přispívají například Jan Saudek nebo Iva Hüttnerová.