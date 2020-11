Širší nominaci na Cenu Thálie v kategorii činohra získal herec Městského divadla Zlín Zdeněk Julina, a to za roli řezníka Jožky Slováka v inscenaci Osobní poplach.

Zdeněk Julina (vpravo) v roli řezníka Jožky Slováka v inscenaci Osobní poplach. | Foto: archiv MDZ

„Umělec zažívá své vrcholné, tvůrčí období, neboť díky tomu z něj číší i to, co z role Jožky, že žít se má naplno. Zdeněk Julina si to na jevišti užívá a je radost být při tom,“ zhodnotila Julinův výkon porota.